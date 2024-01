La voz de María Bas y el teclado del conocido Mark Dasousa han creado el que posiblemente sea el nuevo himno del festival que elegirá la candidatura española a Eurovision 2024. Nebulossa arrasó en la primera semifinal del Benidorm Fest con 149 puntos y se convirtió en uno de los cuatro primeros finalistas.

Sin duda, Nebulossa fueron los grandes triunfadores de la noche tras conseguir la primera posición del jurado con 84 puntos, la segunda en el voto demoscópico (35) y la tercera en el televoto (30). El dúo hizo que el Palau de L’Illa se viniese abajo con una actuación muy empoderada y provocativa de ‘Zorra’.

Así que desde Ondara y Pedreguer, situados en el corazón de la comarca de la Marina Alta, María y Mark intentarán que el Micrófono de Bronce del Benidorm Fest se quede en la misma Comunitat Valenciana.

Ambos son pareja y también son los participantes de más edad en este Benidorm Fest. Mark Dasousa tiene una larga trayectoria como productor musical y trabaja con grupos de la escena valenciana como La Fúmiga o Zoo.

La realización del vídeo de la canción también es de factura valenciana. Laia Lluch firmó para la Agència Bondó el clip que acompaña a "Zorra", que viene trufado de referencias a mujeres que rompieron moldes en su momento.

Manuela Trasobares en Canal 9

En el vídeo, María Bas aparece vestida como la artista Manuela Trasobares y recuerda su intervención viral en el programa 'Parle Vosté, Calle Vosté' de Canal 9. Frente a un público de hombres con el ceño fruncido y mujeres que comparten la letra de la canción, Bas termina tirando la copa igual que Trasobares y animando al público a acompañarla.

No es la única referencia del videoclip: en varias de las poses fuera de esta escena, Bas recrea imágenes que recuerdan a Raffaella Carrà, Bárbara Rey, Bibiana Fernández e incluso Samantha Hudson.

Pop ochentero

El género en el que más cómoda se encuentra es el pop ochentero, donde se ha desarrollado gran parte de su trayectoria. Nebulossa se estrenó en 2020 con su single "La Colmena" y en 2021 vio la luz su álbum debut, "Poliédrica de Mí". Desde entonces otro buen puñado de singles como "Me Ha Dado Porno" o "Me pones a mil", que prometen formar parte de su nuevo trabajo "Virturrosismo", un álbum que continúa la línea marcada en sus primeros temas.

El Benidorm Fest no es su primera experiencia eurovisiva: el año pasado se presentaron a la preselección de San Marino -Una Voce Per San Marino-, aunque no lograron llegar a la final.