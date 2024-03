La médico de Castellón que representará a España en Miss Mundo 2024

Paula Pérez Sánchez comenzó a realizar sus primeros pinitos en la pasarela cuando cursaba Tercero de Medicina, pero aunque priorizó sus estudios, ya con la plaza de médico residente en un hospital de Valencia consiguió alcanzar su cota más elevada en su carrera de modelo: Miss España. Su próximo reto será Miss Mundo, que se celebra en la India el próximo 9 de marzo.

La castellonense se encuentra ya en el país asiático preparando su competición junto a otras 120 candidatas por el título Miss Mundo, cuya 71º edición se celebra en el Jio World Convention Center de Bombay.

Mucho más que belleza

Muy vinculada a la Vall d’Uixó, Paula ha llevado a lo más alto la provincia de Castellón. Tras alzarse con la corona de Miss España, la modelo habló con Mediterráneo y comentó que más que por su belleza –indiscutible como se puede comprobar en las fotos que acompañan este artículo-, lo que convenció al jurado fue cómputo global de su persona: “Creo que gané por ser la más completa, no por ser la más guapa”. De hecho, en la gala en cuestión se descartó el desfile en traje de baño, tradicional de este tipo de certámenes: “Me pareció bien la idea porque no necesitamos mostrarnos en bikini para que se vea nuestra belleza; hay otras cosas que resaltar como nuestra forma de ser, formación… Yo en este sentido me veo muy preparada para la edad que tengo, pues hablo varios idiomas, tengo la carrera de Medicina y me considero una persona educada”.

Ahora, en una entrevista para Levante EMV, la castellonense reivindica la importancia de este certamen. "Ser Miss Mundo es ser embajadora de la labor social y una plataforma de apoyo a los proyectos más potentes. Por ello, buscan una mujer educada, con carisma, que sepa comunicar bien el mensaje de la compasión y el amor al prójimo", reconoce. Aunque todavía quedan varios días para conocer cuál de las candidatas se convertirá en Miss Mundo, Paula indica que "la belleza va más allá y está en cómo se trata a los demás. Es importante tener un buen corazón".

Un reto ilusionante

Para este nuevo desafío Pérez ha tenido que apartar su profesión como médica para centrarse en el certamen. Sin embargo, abandera la importancia de la medicina en cada una de las pruebas. "En el certamen me gustaría reivindicar la importancia de cuidar nuestros sistemas públicos de salud, la atención primaria, y el cuidado de la salud mental con estrategias de prevención", explica la joven. Pérez recalca la "humanidad que hay en el sector de la medicina", aunque aprovecha para denunciar "la precariedad y el desgaste de los sanitarios, que están sobrecargados".

En cada jornada, las candidatas se enfrentan a pruebas de talento, deporte, oratoria, sesiones de fotografía, eventos, galas o visitas diplomáticas. "Nos lo pasamos muy bien, aunque dormimos poquito, pero merece la pena", ha explicado. Reconoce que esta experiencia le está permitiendo compartir momentos inolvidables con mujeres de todas las culturas, ya que, en sus palabras, "Miss Mundo es un certamen que valora el propósito humanitario y todas tenemos un proyecto social llevado a cabo durante años en nuestras comunidades".

Aunque la sociedad cree que este concurso se basa prioritariamente en la belleza de las concursantes, recalca que "hay chicas muy formadas, por lo que es una experiencia que nos empodera mucho. Creo que Miss Mundo es un certamen muy interesante, que aún no se conoce bien, pero que merece la pena".