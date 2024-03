Proliferan los billetes falsos: Todos los consejos para que no te los cuelen

Una usuaria de TikTok, @mariajesusdelama, ha compartido un vídeo en la red social en el que advierte de la proliferación de billetes falsos de cinco euros. Al parecer, el billete que utiliza para el vídeo se lo habrían colado a una persona mayor. No obstante, la usuaria asegura que siguiendo una serie de consejos son fáciles de detectar.

"Están circulando billetes de cinco euros. Como podéis comprobar aparentemente parece el original, pero mirad la diferencia. En la banda se aprecia la diferencia, y en el lateral de la izquierda el billete falso tiene unas letras de color azul. Tened cuidado porque son casi idénticos, a la persona que vea poco le puede costar apreciar que es falso", advierte María Jesús.

La Policía Nacional explica cómo detectar los billetes falsos

La Policía Nacional también ha publicado un tweet con una serie de tips a tener en cuenta para poder detectar fácilmente los billetes falsos: "Policía Nacional ha detectado las siguientres reproducciones ilegales. Aquí tenemos dos reproducciones ilegales de billetes de diez euros".

Dos personas intercambiando dinero. / Pexels

"Se puede apreciar que es una reproducción ilegal porque aparece esta frase en inglés (This is not legal, it is used for motion props), por lo que no es un billete legal. Lo dice perfectamente en estas letras que se pueden leer en el anverso al lado de las del Banco Central Europeo. En el adverso de la misma reproducción ilegal hace mención al mismo texto avisando de que no es un billete legal".

El cuerpo de seguridad también ha advertido que utilizar billetes falsos para realizar un pago constituye un delito, por lo que pide a la ciudadanía que esté atenta para reconocer los billetes falsos y no utilizarlos posteriormente, así como para acudir a una comisaría para su retirada.