España deberá decidir si declara la anguila especie en peligro de extinción tras una nueva propuesta del comité asesor

La anguila europea es una especie en peligro de extinción, puesto que su abundancia ha disminuido de forma alarmante. Sin embargo, en España, no está en ninguna lista de especies amenazadas. Años atrás, el comité científico que asesora al Ministerio para la Transición Ecológica ya propuso catalogar esta especie de 'vulnerable'. El Gobierno, sin embargo, no lo aceptó, a pesar de que las recomendaciones de este organismo se suelen seguir. Por lo tanto, se siguieron capturando anguilas y gulas (las crías de las anguilas) y no se preparó un plan de conservación.

Ahora, según ha podido saber El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, este órgano consultivo ha vuelto a pedir que se proteja la anguila. Esta vez, sin embargo, no se exige que se la considere 'vulnerable', sino que directamente se propone calificarla como especie en 'peligro de extinción'. Emili García-Berthou, ecólogo que ha participado en este último dictamen, advierte de la gravedad de la situación: "Con la presencia de los embalses, que interrumpen el curso de los ríos, y la escasez de agua en los caudales, muchas anguilas se quedan confinadas y no consiguen volver al mar para criar".

Este pez se reproduce siempre en el mar de los Sargazos, en el océano Atlántico. Durante la primera mitad de siglo XX, las anguilas remontaban todos los ríos de la península Ibérica: "Alcanzaban los 1.000 metros de altitud, en zonas de Madrid o Castilla y León. No obstante, en estos lugares ya no quedan". Con la presencia de los pantanos, las anguilas solo llegan a las zonas de los ríos cercanas a la costa. Además, muchos ejemplares mueren decapitados por las turbinas de estas infraestructuras. "El problema es que, cuando se extrae más agua de la cuenta de ríos y acuíferos, los ríos mediterráneos no desembocan en el mar y las anguilas no pueden volver a él cuando cumplen unos ocho o diez años para continuar con su ciclo vital", detalla García-Berthou.

Regular las capturas

"A esto se suma la sobrepesca, crítica cuando consiste en capturar ejemplares juveniles, las gulas", sostiene el científico. En solo 30 años, la población ha disminuido en un 50% y su área de distribución se ha reducido en un 80%. Estos datos evidencian un declive preocupante que obligará al ministerio a pronunciarse de nuevo. Los próximos pasos serán analizar la petición del comité científico y luego tratar la cuestión con las comunidades autónomas implicadas. Después de que la propuesta pase por varias comisiones, se determinará si se decide proteger a la anguila o no.

Además de la conectividad fluvial y la regulación de las capturas, García-Berthou afirma que hay otros aspectos que complican el futuro de esta especie emblemática: "La contaminación de las aguas y especies invasoras como las anguilas asiáticas, que han conllevado la presencia de un parásito que afecta la vejiga de estos peces, son otras amenazas". Pese a la situación, opina que la anguila no goza de la protección mediática de otras especies como el lince o la nutria, que todo el mundo sabe que están en peligro. Esta es una de las primeras asignaturas a resolver.

