Cuando te llaman y nadie contesta: Las 'robollamadas' y cómo evitar el spam telefónico

Prácticamente cualquier persona ha vivido la siguiente situación. Un número que no tienes registrado en la agenda te llama, y cuando atiendes la llamada, al menos por unos segundos, nadie contesta al otro lado. Otras veces cuelgan sin ni siquiera llegar a responder, y en las ocasiones en las que sí que lo hacen, siempre se trata de un teleoperador que quiere venderte algún producto o servicio.

Por qué a veces contestas a una llamada y nadie te responde. / RD

Qué son las 'robollamadas'

Esta práctica tiene nombre, y es conocida como 'robollamadas', una técnica que utilizan algunos gestores gracias a un listado de números de teléfono para hacer un llamamiento masivo. Este trabajo inicial es realizado por un bot al azar y en caso de obtener una respuesta, los teleoperadores escogen a ese usuario para ofrecerle cualquier tipo de ofertas y promociones.

La Policía ha advertido que este tipo de llamadas no suponen ningún peligro para la factura telefónica del usuario que recibe la llamada, ya que no debería realizarse ningún cargo. En definitiva, es un tipo de 'spam', pero no se trata ni de una estafa telefónica ni de la conocida técnica 'phishing' con la que vayan a tratar de robar información personal.

Cómo evitar estas llamadas

No obstante, puede ser que este tipo de práctica resulte molesta para la mayoría de personas que la sufren, pero por suerte existe una manera de poder evitar estas incómodas llamadas. La solución pasa por registrarse en la web de Lista Robinson, la cual gestiona la Asociación Española de Economía Digital. Esta plataforma se encarga de prevenir a todas las empresas españolas a que suspendan las llamadas con carácter comercial o publicitario de las personas inscritas.