Nunca es tarde para conectarse a Internet

El 64,1 % de las personas mayores de 75 años no utiliza Internet en España, según el informe "Equipamiento y Uso de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) en los Hogares", publicado el pasado mes de noviembre de 2023 por el Instituto Nacional de Estadística. Además, este estudio revela que el 31,6 % de los usuarios de entre 55 y 64 años confía poco en Internet. Por su parte, el primer Informe del Servicio de Atención a Personas Mayores revela que más del 26% de las consultas en la Comunitat Valenciana se relacionan con dificultades digitales, especialmente en temas de salud y trámites administrativos. En este sentido, casi el 80% de los mayores de 70 años del territorio valenciano no usa Internet con regularidad y sólo un 12% busca información sobre temas de salud en Internet, según el último estudio del Observatorio Tecnología y Sociedad (ONTSI).

Aunque las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta fundamental e imprescindible entre los adolescentes, a medida que incrementa la edad, su uso está menos generalizado entre la población. Por eso, algunas entidades apuestan por romper esta brecha digital entre las personas mayores a través de varias iniciativas.

"Yo siempre he utilizado el teléfono para llamar. Ponía el dinero cada cierto tiempo y, cuando se terminaba el saldo, lo volvía a recargar", explica Jacinto, un vecino de València, que ronda los 60 años. Sin embargo, hace unos meses, un familiar le regaló un "smartphone" para que pudiera descargarse algunas aplicaciones y hablar con sus amigos a través de Whatsapp. "Al principio, no lo utilizaba, pero he decidido empezar a trastear con él", recuerda. Para ello, decidió apuntarse al taller "Saludables", impartido gratuitamente por la Fundación Cibervoluntarios en el Centro Especializado de Atención a Mayores de València durante varias semanas.

Sacar el máximo partido

El objetivo, según explican desde la organización, es que "las personas mayores de 60 años aprendan a sacarle el máximo partido a la tecnología para mejorar su día a día y fomentar su autonomía y el envejecimiento activo con el fin de reducir la brecha digital". Así, durante un par de horas, un total de quince usuarios aprenden a utilizar las redes sociales, algunas aplicaciones de alimentación, cuerpo y salud o las herramientas relacionadas con los trámites sanitarios y médicos.

Muchos de los usuarios apenas saben cómo instalar una aplicación a través del Play Store, un concepto en inglés, que, incluso, les cuesta pronunciar. Sin embargo, la cibervoluntaria Inma, cargada de paciencia, muestra a cada uno de ellos los pasos que deben seguir y resuelve las dudas, muchas de ellas frecuentes entre los asistentes. En este sentido, les recuerda algunos sencillos trucos que deben tener en cuenta como "no facilitar datos personales, que las contraseñas deben tener al menos ocho caracteres con números, letras y símbolos, no pulsar enlaces de correos de publicidad o desconocidos, configurar la privacidad en las redes sociales o no aceptar peticiones sin leer previamente". Aunque no están familiarizados con este tipo de herramientas, sin duda, dedican el mayor esfuerzo para adentrarse poco a poco en el uso de las nuevas tecnologías.

Aplicaciones para la salud

En cada una de las jornadas, los asistentes se han centrado en un tipo de aplicación. En la última de ellas, conocieron algunas de las herramientas para mejorar su estado de salud. "Por suerte, hay aplicaciones para todo. Tenemos que nos controlan la diabetes, que nos avisan cuándo nos tenemos que tomar la medicación, nos miden la tensión o nos recuerdan la cantidad de agua que debemos beber", explica la cibervoluntaria.

Entre ellas, la experta incide en la importancia de la aplicación GVA Salut, a través de la cual, en sus palabras, "podrán aprender a pedir cita médica online, a acceder a su historial médico, consultar sus recetas médicas, consultar cuáles son los centros de salud, hospitales cercanos o los teléfonos de interés sin necesidad de ir presencialmente, ni esperar colas". La mayoría de los presentes se sorprenden ante el hecho de tenerlo todo a un "click". Aunque todavía queda un largo proceso de adaptación e implementación de este tipo de tecnologías en este sector de la población, la cibervoluntaria recuerda que "es un proceso de prueba y error".

Suscríbete para seguir leyendo