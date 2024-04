Internet para todos (y todas)

No es ninguna tontería la lucha contra la brecha digital que se está afrontando desde el Ayuntamiento de Xàtiva con los cursos de capacitación ofertados recientemente por el concejal responsable. Aunque pueda parecer que son solo una gota de agua en el océano del analfabetismo digital y tecnológico que sufre gran parte de la población.

Con todo, no hay peor ignorancia que la que no se quiere remediar y en ese sentido hay que empezar por argumentar que Internet es una herramienta que no puede ser condenada, como algunos hacen, con displicente desdén. Es demasiado habitual la equivocación de despreciar lo que no se conoce, dando la espalda a aquello que no entendemos.

Quienes condenan las nuevas tecnologías, la omnipresencia de las redes sociales o la transformación de los procesos de comunicación, ignoran la enormidad de los cambios que ya vivimos y de otros que se avecinan. En realidad, están reproduciendo el mismo patrón de juicio, bastante obtuso, que despreciaba el lavado de manos como medida que garantizaba la asepsia y por tanto la supervivencia, o se empeñaba en considerar a la tierra el centro del Universo porque así se había considerado siempre.

Internet es una herramienta de futuro que puede aportar incontables beneficios en razón al uso que se haga de ella. Funciona como un hacha, útil para hacer fuego vivificador o para descuartizar al prójimo. Como se ve, dos usos bien diversos y con muy diferentes efectos externos.

Oportunidades de la red. Las oportunidades que ofrece la red son evidentes incluso a un nivel de conocimientos básicos porque se consolidan como una exigencia de la sociedad que no mira a quien deja atrás. La solicitud de citas con la administración, las compras realizadas en plataformas digitales, el acceso a la información, la relación con las entidades bancarias tan rápidas en prescindir de las personas... son realidades que no van a desaparecer. Aunque en ningún sitio está escrito, ni es conveniente, suplantar en su totalidad el trato humano y personalizado con máquinas que no saben atender ni entender ninguna situación para la que no estén programadas.

Ante el imparable progreso de las nuevas tecnologías hace falta un esfuerzo colectivo para que nadie se quede atrás por falta de formación e información. Internet no es solo para jóvenes, para gente con titulación, para profesionales, sino que debe ser accesible a mujeres y hombres de cualquier edad y condición. Es inadmisible la existencia de esa brecha digital que afecta a las personas, entre otras razones, por su edad y sexo.

Las mujeres españolas de 16 a 74 años ya usan Internet según el INE al menos una vez a la semana en un porcentaje altísimo, cercano al 93%, casi igual que el de los hombres. Pero por encima de los 75 años aparecen las diferencias, en detrimento de las mujeres.

Es evidente que para superar esta brecha hace falta un trabajo riguroso desde la educación contra roles y estereotipos que excluyen a las mujeres de la ciencia y la tecnología. Pero también hace falta acciones concretas de los gobiernos para garantizar la existencia de infraestructuras que permitan que las nuevas tecnologías lleguen a todos los sitios, sin discriminar a quienes viven en localidades con escasa población.

Pedagogía. Y sobre todo es imprescindible pedagogía, mucha pedagogía porque nunca es tarde para aprender, ni nadie está condenado a ser excluido por su ignorancia de un mundo que será virtual, pero es la realidad en la que la sociedad está obligada a moverse y que por ello debe estar al servicio de toda la ciudadanía. En Xàtiva está abierta ahora la matrícula de los cursos. No pierdan la oportunidad.

