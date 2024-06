Los ciberdelincuentes son cada vez más ingeniosos, y no paran de idear nuevas técnicas para engañar a sus potenciales víctimas. Su principal objetivo es obtener datos personales y bancarios, y ante esta problemática la Policía Nacional informa a través de su canal de TikTok de las nuevas estafas, como una con la que podrían robarte más de 500 euros.

Hace poco, el cuerpo de seguridad advertía de la facilidad con la que podrían robar la cuenta de WhatsApp a cualquier persona, dando una serie de consejos para no caer en la trampa de los ciberestafadores. Ahora, han informado de una técnica que utilizan para estafar grandes cantidades de dinero a sus víctimas: "Esta es la nueva estafa que está circulando", comienza advirtiendo la agente.

En este caso, los estafadores se hacen pasar por familiares o amigos cercanos de la víctima a través de WhatsApp: "Te llega un mensaje de WhatsApp haciéndose pasar por un familiar y te solicitan dinero urgentemente. Previamente los esrafadores se han hecho con el control de tu cuenta de WhatsApp, revisan los chats y escriben a los amigos y familiares a lo que nunca les negarías tu ayuda", advierte.

"Te escriben desde uno de estos contactos y te piden que le envíes de manera urgente un bizum con la excusa de que el suyo no funciona. Te solicitan que este dinero, que suele rondar los 500 euros, sea enviado a otro número de teléfono. Por lo tanto, tu familiar nunca lo recibe", asegura.

Cuidado con esta nueva estafa porque podrían robarte más de 500 euros. / RD

Finalmente, la agente de Policía Nacional da una serie de consejos para evitar que las personas que vean ese vídeo caigan en la trampa: "Desconfía siempre que te pidan dinero y realiza una llamada telefónica previa a tu familiar o amigo para saber si ha sido él quien te ha solicitado el dinero", aconseja.

Además, también lanza una serie de avisos para que, además de no picar con esta estafa, sepan qué hacer para que no les suplanten la identidad en WhatsApp: "Para evitar que suplanten tu identidad en WhatsApp no dejes tu sesión abierta en ningún ordenador al que tengan acceso otras personas, no envíes ningún código de verificación y no pinches ningún enlace sospechoso", sentencia.