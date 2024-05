Advertencia de la Policía Nacional: Mucho cuidado con esta estafa en la que suplantan a la DGT

La Policía Nacional ha lanzado una advertencia en la que alerta que unos ciberdelincuentes están suplantando a la Dirección General de Tráfico (DGT). Se trata de una campaña de smishing mediante el envío de SMS fraudulentos que simulan ser de la DGT para obtener los datos personales y bancarios de los usuarios.

El cuerpo de seguridad ha alertado de esta estafa a través de un vídeo en su canal de TikTok, en el que una agente explica el modus operandi de los delincuentes: "Con este mensaje que, supuestamente, te envía la DGT, te informan de que tienes una multa pendiente de pago. No contentos con el susto, te dirán que la cuantía de la sanción se incrementará si no realizas el pago en 24 horas", detalla.

La DGT no notifica las multas por SMS ni correo electrónico

"Y cómo no, te facilitarán un enlace para que puedas hacerlo de manera inmediata a través de él", continúa. Al clicar en el enlace que aparece en el mensaje, el usuario es redirigido a un sitio web donde los ciberdelincuentes sustraerán sus datos personales y bancarios. Sin embargo, la agente asegura que la DGT no utiliza este medio para notificar las sanciones: "No piques, porque la DGT nunca te va a notificar una multa a través del correo electrónico o SMS".

"La urgencia para realizar un pago siempre debe hacerte desconfiar"

Además, añade que los ciberdelincuentes a menudo tratan de presionar a sus víctimas mintiéndoles con supuestos pagos urgentes: No pagues esta multa, es una estafa. Y la urgencia para realizar un pago debe hacerte siempre desconfiar, sea cual sea el pretexto que se utilice. Por último, si tienes dudas, contrasta con la fuente oficial, en este caso, con la Dirección General de Tráfico", sentencia.