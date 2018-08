Caixa Popular dóna un 0,7 % dels pagaments amb targeta a PayaSOSpital

Per a alegrar la vida de les xiquetes i els xiquets hospitalitzats a la Comunitat Valenciana, Caixa Popular ha llançat la innovadora iniciativa de les «Targetes Solidàries», a través de la qual, per cada compra que realitzen els seus clients amb les targetes de l'entitat, Caixa Popular dóna el 0,7 % dels ingressos que li genera per a contribuir a la labor de PayaSOSpital. D'aquesta forma, els clients de Caixa Popular titulars de targetes contribueixen a una acció social i solidària sense cost algun per a ells.

PayaSOSpital visita als xiquets i xiquetes hospitalitzats per a canviar la seua tristesa per alegria, fer que juguen, que s'il·lusionen i arrancar-los un somriure. L'objectiu és aconseguir que durant uns minuts obliden que estan en un hospital. En definitiva, que continuen sent feliços i milloren la seua salut.

Setmana a setmana PayaSOSpital visita als xiquets, xiquetes i adolescents ingressats en els hospitals públics amb uns «doctors» molt especials. Encara que porten un enorme nas roig, bates de colors, titelles i barrets impossibles, es prenen molt de debò el seu treball. Són artistes professionals que s'han format per a poder actuar, cantar, tocar música i fins i tot malabars dins dels serveis de pediatria.