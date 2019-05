El Fons Valencià obri la inscripció per al projecte "Especialista Municipal Voluntari"

El Fons Valencià ha obert el període d'inscripcions per a la convocatòria de les places del projecte Especialista Municipal Voluntari/ària 2019. Aquesta és la vuitena edició del projecte. Enguany la iniciativa ofereix 9 places a Equador, Bolívia i El Salvador que permetran, durant entre tres i quatre setmanes, assistir tècnicament les contraparts locals alhora que propiciem l'intercanvi de coneixements i experiències amb els municipis dels països del Sud en diferents àmbits com turisme, música, urbanisme, arquitectura, empoderament i gènere.

Les contraparts a terreny amb les que coopera el Fons en aquesta edició són: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD); PROCESO. Servicios Educativos; Centro Juana Azurduy a Bolívia. A Equador són l'Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, la Mancomunidad del Pueblo Cañari i el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Cotacachi. En el cas de El Salvador el contacte es mantindrà amb el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM).



El període d'inscripcions estarà obert des del 28 de maig fins les 23:59 hores del 10 de juny de 2019

Entre els requisits exigits per a poder participar en el projecte EMV 2019 destaca la disposició de titulació acadèmica i/o l'experiència professional adequada a la plaça convocada que s'opta; formar part de la plantilla de treball de qualsevol ajuntament o mancomunitat socis del Fons amb experiència mínima d'un any.

També poden participar els veïns i veïnes de municipis membres del Fons que treballen a altre ajuntament, encara que aquest no siga membre de l'entitat.

Destaquem la realització d'una formació en cooperació internacional al desenvolupament i temes de logística que es realitzarà abans de l'estadia a terreny. Amb aquest curs es pretén no sols formar als i les especialistes abans d'emprendre l'experiència, si no a més, transmetre'ls la importància de traslladar a la societat valenciana l'experiència viscuda als països del Sud.

Informació detallada al blog

Les condicions, el formulari i els terminis per a la presentació de la sol·licitud estan explicades amb més detall al blog d'EMV 19 ? emvfonsvalencia.com