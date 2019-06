Mans Unides recapta més de 5.000 euros en el Sopar de Fam de València

La Plaça de la Verge va acollir divendres passat 7 de juny el Sopar de Fam de Mans Unides València, amb la participació d'unes 500 persones. La recaptació, més de 5.000 euros, es destina als projectes de l'organització. Aquest sopar auster a base de pa, oli i una peça de fruita té com a objectiu solidaritzar-se amb els 821 milions de persones que passen fam en el món.

Sensibilitzar a la societat valenciana sobre la causa és un altre dels objectius del Sopar de la Fam. Ana Ruiz Ruiz, delegada de Mans Unides València, va recordar als assistents que "segons la FAO una de cada 9 persones pateixen fam i una de cada 3 malnutrició. Hem de continuar treballant duro perquè les xifres de pobresa i desigualtat en el món continuen sent escandaloses". Ana Ruiz va insistir que "no podem permetre que es quede en una freda estadística, ja que darrere de cada xifra existeix una persona que pateix i que té les mateixes necessitats que qualsevol de nosaltres".

Mans Unides dona suport a dos milions de persones a l'any a través de més de 600 projectes de cooperació, el principal objectiu de la qual és disminuir la fam i reforçar el dret a l'alimentació de les persones més pobres i vulnerables de tot el planeta.

"Aquest és un any especial per a Mans Unides: fa 60 anys que un grup de dones valentes d'Acció Catòlica van decidir enfrontar-se a la fam i van plantar la llavor d'aquesta ONG de desenvolupament, catòlica, de voluntaris seglars, sense ànim de lucre que treballa pel desenvolupament integral de milions de persones, lluitant pels drets humans i denunciant la seua vulneració", va explicar Ana Ruiz. I una dels senyals d'identitat de Mans Unides és que ajuda a persones necessitades, siga com siga la seua confessió religiosa. La campanya actual està dedicada a la dona del segle XXI, la vulnerabilitat del qual s'accentua per la seua condició.

Van acompanyar a Mans Unides València i als voluntaris i assistents, el bisbe auxiliar de València, monsenyor Arturo Ros; el delegat episcopal per a Càritas i Institucions caritatives i Socials, José María Taberner, la vicepresidenta nacional de Mans Unides, Guadalupe Sierra i Mª José Catalá, regidora de l'Ajuntament de València.



Suport de la societat valenciana

Aquesta setena edició del sopar va ser presentada per la periodista Mª José Cervera, redactora cap d'AVAN, qui va conduir aquest esdeveniment i va afavorir la germanor que va embolicar als assistents. El sopar va comptar també amb la col·laboració del Cor del Col·legi de Metges de València, que va amenitzar la vetlada amb un repertori de cançons, que va ser completat amb l'Himne a la Verge al qual es van unir tots els assistents en un emotiu final.

Joves voluntaris van ajudar amb el muntatge de les taules i de les cadires per a transformar la plaça en un menjador improvisat, així com el transport de les bosses amb l'auster menjar. Com en anys anteriors, diverses empreses han col·laborat donant els seus productes i serveis de manera desinteressada.

Mans Unides impulsa més de 600 projectes a nivell nacional i 18 a València, tots ells afavoreixen el desenvolupament en països d'Àfrica, Àsia i Amèrica del Sud. Actualment Mans Unides compta amb 72 delegacions distribuïdes per tota Espanya i compta amb més de 5.100 voluntaris i més de 76.000 socis.