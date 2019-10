Més de 30 milions de desplaçats a tot el món... i també a Europa

El cas de Palabek, a Uganda, és només un exemple del drama dels camps de refugiats a tot el món. Precisament, este país africà acull al voltant de 1,2 milions de refugiats en diferents assentaments. A tot el planeta hi ha més de 30 milions de persones desplaçades en camps de refugiats a causa de les guerres i les persecucions. Els més grans es troben a Kenya, Etiopia, Jordània, Tanzània o Pakistan... però també els hi ha a llocs molt més propers, com els dels sahrauís al Tinduf (Algèria), o fins i tot a Europa, on milers de refugiats –sirians i afgans sobretot– tracten de sobreviure en Grècia després de fugir de les persecucions que han patit als seus països. Una dada més que reflectix este drama: cada dia hi ha 37.000 noves persones refugiades al món.