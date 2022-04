«Difondre els temes que ens interessen com a persones migrants és fonamental, perquè es tem allò que no es coneix i, així, se’ns dona a conéixer d’una manera honesta», afirma Patricia Azpelicueta, qui va nàixer a l’Argentina fa 58 anys i viu a Espanya des de fa dos dècades. Ella ha estat una de les participants en el taller participatiu de producció documental que ha organitzat el Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de València, Humans Fest.

Este taller forma part de la programació paral·lela de la XIII edició del Humans Fest, que s’ha marcat com a objectiu que les persones migrants puguen reivindicar els seus drets, denunciar les diferents violències que sofreixen i ser protagonistes de l’audiovisual valencià generant els seus propis continguts, que trenquen estereotips. Celebrat del 7 al 10 d’abril, ha comptat amb la col·laboració de CEAR País Valencià, Servicio Jesuita a Migrantes, Valencia Acoge, el Consulado de Colombia, Por Ti Mujer i l’associació Mujeres, voces y resistencias.

L’activitat ha reunit un total de dotze persones procedents de diferents països (el Senegal, Mali, Veneçuela, Espanya...) que han estat acompanyades per l’equip de La Cosecha, una productora valenciana especialitzada en l’audiovisual com a eina per al canvi social. El taller ha donat lloc a tres curtmetratges participatius que s’estrenaran durant el Humans Fest, que se celebrarà del 9 al 18 de juny.

Tradicionalment, Humans Fest ha organitzat projeccions de cinema en el centre penitenciari de Picassent. Enguany, a més, ha posat en marxa un documental participatiu per a persones recluses, que han assistit a diversos tallers impartits per l’Agència Alberto Pla, que els ha acompanyat perquè ells mateixos, de manera pionera, produïsquen i graven «Tú eliges»; un treball audiovisual que narra la història de quatre persones privades de llibertat en esta presó i les conseqüències de les decisions que prenen durant la seua estada.

D’altra banda, Humans Fest comprén una categoria de premis específica per a micrometratges sobre drets humans: «1 minut 1 frontera». L’organització ha promogut la participació entre la joventut en generar trobades entre l’alumnat de diversos centres educatius i professionals del tercer sector, de manera que coneguen la realitat de les persones migrants que viuen a València i s’animen a fer treballs audiovisuals per a reflectir-la.