«Resulta crucial mantindre el flux d’ajuda i detindre la crisi humanitària permanent. Al mateix temps, demanem un suport continu i reforçat per a respondre a les creixents necessitats», recalca Francisco Otero i Villar, coordinador general de Médicos sin Fronteras (MSF) per a Síria. «Milions de persones tindran menys accés a aliments, aigua i atenció sanitària si el Consell de Seguretat de les Nacions Unides no renova la resolució o si ho fa per menys de 12 mesos. El fracàs a l’hora de mantindre aquest salvavides humanitari provocarà morts evitables».

De moment, el Consell de Seguretat ja ha prorrogat per sis mesos més el lliurament d’ajuda transfronterera a Síria. Des de MSF detallen que Bab Al-Hawa és l’únic pas humanitari obert cap al nord-oest del país. Per als 4,4 milions de persones que viuen en aquesta zona, l’ajuda transfronterera és vital. Segons l’entitat, fins a 2,4 milions es beneficien directament dels subministraments que entren a través d’aquest pas cada mes.