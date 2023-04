Una delegació de joves de Bolívia, mitjançant el Fons Valencià per la Solidaritat, ha compartit experiències i coneixements a la Comunitat Valenciana en matèria de polítiques de joventut i participació juvenil. L’objectiu ha estat absorbir, per totes les parts participants, aprenentatges que impulsen la incidència juvenil com a eines d’apoderament de la democràcia local i de foment d’un desenvolupament humà, just i sostenible.

La delegació, la qual és beneficiària d’un projecte de cooperació internacional del Fons per al foment de la incidència de la joventut en les polítiques de set municipis del Departamento de Santa Cruz de la Sierra de Bolívia, ha estat formada per María Angélica Becerra, tècnica de l’ONGD PROCESO Servicios Educativos (contrapart del Fons a Bolívia), Sonia Gómez, responsable de l’equip juvenil del municipi bolivià d’Ascención de Guarayos, i Rubén Ribera, líder juvenil del consell local de la joventut del municipi de San Ignacio de Velasco. El Fons per la Solidaritat supervisa los proyectos puestos en marcha en Ecuador Aquestes tres persones joves, juntament amb personal tècnic del Fons, han realitzat encontres i activitats amb departaments de joventut dels ajuntaments de València, Ontinyent, Xàtiva, Bellreguard i de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, així com amb els respectius consells locals de la joventut. També han dut a terme jornades de treball amb l’Institut Valencià de la Joventut i l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana. Així mateix, han visitat diferents espais, recursos i serveis per a la joventut que disposen aquestes entitats locals i organitzacions. La delegació i personal tècnic del Fons realitzen encontres als consistoris de València, Ontinyent, Xàtiva o Bellreguard Agents del canvi L’equip de joves de Bolívia que ha portat a cap la passantia de treball a la Comunitat Valenciana és una mostra de les persones beneficiàries del projecte de cooperació internacional «Joventut chiquitana i guaraya, agents del canvi als seus municipis» del Fons Valencià per la Solidaritat, el qual s’està desenvolupant amb la col·laboració de l’ONGD PROCESO Servicios Educativos. El projecte s’està portant a terme a set localitats de Bolívia, en concret als municipis chiquitanos de San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco, San Rafael de Velasco, San José de Chiquitos i Roboré, i als guarayos d’Ascensión de Guarayos i Urubichà, ubicats tots al Departament de Santa Cruz de la Sierra, al sud del país.