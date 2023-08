Les persones amb discapacitat que desitgen realitzar programes de formació en continguts digitals i tecnològics tenen ara l’oportunitat de sol·licitar una beca del programa ‘Per Talent Digital’ de Fundació ONCE, amb la qual podrà costejar-se fins a un 80 % del curs que vulga dur a terme.

Fundació ONCE va posar en marxa aquesta línia de beques amb l’objectiu de per a afavorir les oportunitats d’inclusió laboral de les persones amb discapacitat en ocupacions tècniques i especialitzades.

Amb caràcter general, poden sol·licitar les beques contemplades en aquest programa aquelles persones majors de 16 anys i en edat laboral amb discapacitat amb un grau igual o major del 33 %. A més, hauran de ser ciutadans de la Unió Europea o que siguen titulars d’una autorització per a residir en territori espanyol que els habilite per a treballar.

L’ajuda es pot sol·licitar per a sufragar cursos o accions formatives com a màsters i postgraus d’enginyeria informàtica o de telecomunicacions, internet de les coses, ciberseguretat, robòtica, big data, màrqueting digital, animació digital, patronatge en 3D, o computació en el núvol, entre altres matèries. En qualsevol cas, els programes formatius han de contindre almenys un 70 % de càrrega lectiva en continguts digitals i tecnològics, així com estar d’acord amb l’objectiu general de les beques.

L’actual convocatòria de beques, que tenen una quantia màxima de 10.000 euros per cadascuna, compta amb la col·laboració de centres educatius de reconegut prestigi en el sector com són Ironkhack, La tecnocreativa, MIOTI, i ADALAB. Les persones amb discapacitat interessades a sol·licitar aquest tipus d’ajudes poden fer-lo de manera en línia emplenant el formulari d’inscripció que es troba en la pàgina web del programa Per Talent Digital.