Amb motiu de la visita de la Volta Ciclista a la localitat d’Oliva, l’equip Caja Rural-Seguros RGA va organitzar, amb la col·laboració de Caixa Popular i Segurs RGA, una fan zone en la qual els assistents van poder col·laborar amb la Bicicleta Solidària.

D’esta manera, gràcies als quilòmetres recorreguts pels assistents, es van aconseguir 2.000 euros que aniran a parar finançar els projectes socials de l’Associació de Fibromiàlgia de la Safor.

Este és el seté any que es desenvolupa la iniciativa Bicicleta Solidària, un projecte que converteix cada quilòmetre pedalat en la fan zone en donacions per a diferents causes socials. A més de col·laborar, els assistents van poder jugar amb la ruleta de regals de l’equip ciclista amb atractius presents que van generar gran expectativa.