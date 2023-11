La Fundació Vicente Ferrer (FVF) ha iniciat un procés d’expansió del seu projecte a Àsia per pal·liar l’extrema pobresa que pateixen algunes regions d’estos territoris. Després de 54 anys treballant pel desenvolupament sostenible del sud de l’Índia, l’organització ix per primera vegada d’estes fronteres per combatre l’exclusió i el patiment a països com el Nepal, Sri Lanka i Filipines.

«Al llarg de tot este temps hem sigut testimonis de l’impacte social que hem tingut a l’Índia: les societats han avançat cap a la igualtat i les comunitats han liderat el seu propi desenvolupament», explica Anna Ferrer, presidenta i fundadora de l’organització. «Ha arribat l’hora de compartir este aprenentatge amb altres comunitats que s’han apropat a nosaltres per demanar suport». Esta expansió suposa l’ampliació d’un projecte de desenvolupament que ha de respondre a un món que afronta nous reptes: l’augment de la pobresa i les desigualtats a tot el món, les guerres, el canvi climàtic i els desastres naturals. Totes estes crisis han vingut encadenades i han multiplicat el nombre persones que pateixen arreu del món. La FVF ha engegat la primera fase de la seua internacionalització al Nepal, on la població del país encara no s’ha recuperat de les conseqüències del terratrèmol devastador del 2015. En temps de crisi, la infància es converteix en la primera víctima. Per això, la Fundació està donant suport a tres col·lectius: menors de famílies que treballen als forns de maó tradicionals; una indústria amb elevats indicadors de treball infantil; nenes i nens amb paràlisi cerebral i persones adultes amb problemes de salut mental i els seus fills i filles adolescents que han d’abandonar els estudis per tenir cura d’ells. Les cooperatives i la Fundació Vicente Ferrer impulsen l’associacionisme a l’Índia Fàbriques il·legals «Nepal és el primer destí dels molts als que volem arribar per compartir el que hem construït a l’Índia. La nostra experiència ens ha demostrat la importància de treballar en xarxa amb les comunitats locals. Esta idea és la que ens acompanya per encarar esta nova etapa», assegura Ferrer. En este sentit, la FVF activa des d’hui mateix la campanya «L’atenció que necessiten», amb l’objectiu de buscar el suport que permeta assegurar i ampliar els recursos per sostenir els diferents projectes a Nepal, que arriben hui dia a més de 4.000 famílies. Es calcula que al Nepal hi ha unes 750 fàbriques de maó (xifres no oficials apunten a més de 1.000, perquè moltes d’elles són il·legals).Solen ser feines ocupades per famílies empobrides, les castes més baixes o dàlits. És una feina temporal (de novembre a maig), quan no hi ha monsons. La Fundació dona suport a set escoles perquè nenes i nens d’edat preescolar (de 3 a 6 anys) de famílies que treballen en aquest sector rebin nutrició, roba i cures mentre els seus pares treballen fent de temporers.