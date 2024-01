Gràcies al suport de la Diputació de València, Mans Unides ha millorat la manera de guanyar-se la vida de 200 persones del Senegal, joves entre 18 i 35 anys que ja poden viure dignament de la seua feina. Els beneficiaris indirectes, 2.000 persones, pertanyen a les famílies dels 200 participants i també han assistit a les sessions de sensibilització del projecte. Tots milloraran la seua vida i tindran un futur esperançador.

El projecte està planificat per desenvolupar-se al llarg de 24 mesos i la Diputació de València ha finançat una part del primer any, el 2023, amb un total de 34.453 euros. La resta, 59.947 euros, va a càrrec de Mans Unides.

L’objectiu del projecte és capacitar joves en situació vulnerable per integrar-los al sector rural: agricultura, ramaderia, transformació, prestació de serveis, etc. Per aconseguir-ho, se’ls ha donat formació tècnica i les eines necessàries per emprendre’ls.

Aquest resultat s’aconseguirà mitjançant la millora de la capacitat de producció agrícola i ramadera sostenible, la millora de les capacitats de conservació dels productes agrícoles i el suport a la transformació de productes agrícoles i l’accés a mercats.

Les zones d’intervenció estan repartides en vuit regions de Thiès, Kaolack, Fatick, Saint Louis, Tambacounda, Sédhiou, Louga, Kaffrine i onze departaments, una diversitat d’àmbits tinguda en compte perquè tots els beneficiaris obtinguin les mateixes possibilitats.

Trencar la bretxa de gènere

El soci local de Mans Unides al Senegal per a aquest projecte és RESOPP (Réseau des Organisations Paysannes i Pastorals du Senegal), amb 20 anys d’experiència en suport a més de 45.000 pagesos.

Al voltant del 80 % dels treballadors al Senegal es dedica a l’agricultura de subsistència, amb la dificultat de la precarietat. A això cal sumar el problema de la bretxa salarial entre homes i dones. El projecte reforça l’ocupabilitat dels joves a les zones rurals, que per les dificultats que tenen per trobar feina digna, recorren en molts casos a l’emigració.

Agricultura i ramaderia

Els assessors agrícoles els han ensenyat tècniques productives, viables i respectuoses amb el medi ambient. Cada participant ha rebut un kit de producció que, en funció de la formació escollida, consta d’eines agrícoles (llavors, ferramentes, etc.) o bé destinats a la producció ramadera (ovelles, cabres, vaques, pollastres, vacunes, vitamines, pinsos , etc.). Aquests béns passen a ser de la seua propietat i són el començament de la posada en pràctica dels coneixements rebuts.

Es fa un seguiment periòdic per part del personal de la cooperativa, per comprovar el nivell d’execució del projecte, les possibles dificultats i per fer-los les recomanacions oportunes.

L’enfocament de sostenibilitat ambiental està present en tot el desenvolupament del projecte. Cal destacar entre les pràctiques l’adopció de mètodes de producció de plantes que preserven el medi ambient, ús de tècniques de compostatge, tècniques de fertilització, ús de materials locals per a la construcció de galliners i altres recintes, ús de productes locals per a alimentació animal, ús d’animals locals i ús d’energia solar per a l’assecatge.

Les tècniques ensenyades afavoreixen la conservació del sòl i eviten la contaminació de les aigües subterrànies, amb el consegüent impacte també per a la salut.

El projecte de Mans Unides al Senegal, finançat en part per la Diputació de València, treballa al voltant de la tesi que hi ha futur al país, que es pot prosperar sense haver d’abandonar el camp i que els mateixos senegalesos poden rendibilitzar la seva riquesa natural de manera sostenible.