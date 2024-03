L’associacionisme de l’Horta Sud celebra la seua gal·la anual a Xirivella

Més de dues centes persones van reunir-se el passat dimecres, 28 de febrer, al Teatre-Auditori Pepe Correa de Xirivella per formar part de la Gal·la de les Associacions, un esdeveniment anual ja consolidat a la comarca que reconeix la tasca del teixit associatiu i on es fa entrega de les ajudes als projectes subvencionats en la convocatòria d’ajudes per a Projectes Que Canvien El Món, impulsada per la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Grupo Ugarte Automoción i que enguany compleix tres dècades.

El to festiu va ser el denominador comú d’una gal·la on tampoc van faltar les reivindicacions, especialment sobre la importància de preservar un associacionisme fort. La regidora de gent major, participació ciutadana i gestió de la tinença d’alcaldia del barri de La Llum, Amelia Sahuquillo, va ser l’encarregada de donar la benvinguda a totes les persones presents, destacant que les associacions són les entitats més capacitades per a organitzar la solidaritat, i recordant que Xirivella ha impulsat en els últims mesos una taula d’associacions per a construir conjuntament amb elles.

Tot seguit van ser les persones representants de les entitats impulsores de les ajudes qui van prendre la paraula. Per part de Caixa Popular, el seu Director de Responsabilitat Social i Relacions Institucionals, Paco Alós, va llançar una reflexió a les persones assistents: «Què seria de la nostra societat sense les associacions?». Alós va traslladar a l’auditori que és en les associacions on s’organitzen i es desenvolupen la major part de les activitats socials: l’esport, la música, les festes com les falles, etc. Per la seua part, la patrona de la Fundació Horta Sud, Empar Navarro, va afegir la necessitat que les administracions públiques «siguen conscients de la importància de les associacions, que les escolten i les cuiden». Finalment, el director financer de Grupo Ugarte Automoción, Santiago Peraita, va recordar que les associacions son qui «possibiliten una xarxa de suport i d’ajuda mútua quan tens un problema i permeten gaudir de la vida en col·lectiu».

Una vegada celebrada la obertura van començar les entregues dels diplomes que reconeixien als 13 projectes interassociatius promoguts per més de 100 entitats. La majoria d’ells, huit, es desenvoluparan a l’Horta Sud, dos a la ciutat de València, un a La Costera, un a la Ribera Alta i un al Baix Vinalopó. Entre els missatges dels tretze projectes van destacar les idees d’empoderament de la societat civil organitzada, «que va sempre per davant de l’administració pública i de l’empresa privada en la cobertura de necessitats».

Durant l’entrega dels diplomes van tenir lloc diverses aparicions de Viviendo del Cuento, que dinamitzaren la gal·la amb jocs competitius entre les dues bandes de la platea del teatre, per acabar llançant un missatge a favor de la cooperació per davant de la competitivitat, «especialment en un context marcat per l’aversió al diferent i la discrepància».

En els trenta anys d’ajudes per a Projectes Que Canvien El Món s’han repartit més de 330.000 euros, repartits a més de 1.000 entitats i donant suport a un total de 208 projectes de desenvolupament comunitari «que reforcen el treball en xarxa, augmenten la participació de la societat civil i construeixen una ciutadania compromesa», com recordava la tècnica de la Fundació i presentadora de l’acte, Laura Juan, qui feia també una crida a «passar de la Responsabilitat Social Corporativa a la Responsabilitat Social Comunitària», que suposa «implicació i corresponsabilitat en i per a la comunitat».