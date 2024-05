"Formem persones amb discapacitat intel·lectual com a voluntaris"

«Persones per a persones» és el programa que forma a intel·lectuals per a fer voluntariat amb persones amb risc d’exclusió social.

Violeta Plaza és la coordinadora de l’Associació Projecte Empar, que su endavant el programa «Persones a favor dels persones», amb l’objectiu de formar persones amb discapacitat intel·lectual per a realitzar accions solidàries amb persones vulnerables.

Quin és l’objectiu del projecte «Persones a favor de les persones»?

En Projecte Empar definim al voluntari com aquella persona que ajuda a uns altres a créixer com a persones, per això ser voluntari significa ser una persona amb un alt nivell d’empatia cap als seus semblants i un fort compromís social, considerant aquestes capacitats imprescindibles per a poder desenvolupar accions voluntàries i coneixent als nostres socis i sòcies valorem necessària l’opció que participen de manera activa en les activitats solidàries que promovem des de la nostra entitat. Per això, l’objectiu de «Persones a favor dels persones» es basa a formar a persones amb discapacitat intel·lectual que, amb voluntat, ganes i motivació, aporten el seu granet de sorra realitzant voluntariat social amb persones en risc d’exclusió social, concretament persones de la tercera edat i menuts.

A través de quines activitats ho realitzareu?

Una vegada els nostres socis i sòcies hagen adquirit les competències necessàries en les sessions teòriques per a poder fer voluntariat (responsabilitat, empatia, solidaritat, formalitat, compromís amb la causa…) portaran els seus coneixements a la pràctica en diferents recursos de col·lectius en risc d’exclusió.

Com naix la col·laboració entre centres escolars, residències i centres de dia i entitats d’oci eductiu?

La col·laboració sorgeix de la necessitat de posar en valor totes les capacitats amb les quals compten les persones amb discapacitat i l’apoderament i creixement personal que provoca en elles el sentir-se útils ajudant a altres col·lectius en risc d’exclusió social. L’experiència ens corrobora que les sinergies que es creen entre aquests col·lectius són enriquidores i compartir vivències suposa un augment de la seua autoestima, benestar emocional i sensació de gratitud.

Quin impacte té per a les persones que participen en el projecte un programa multiagent com aquest?

L’impacte que té és molt positiu perquè com tota persona, la discapacitat no omet la necessitat de sentir-se realitzat, d’ajudar, d’aportar a altres persones, de fet, durant molts anys enrere les persones amb les quals treballem ens venen reclamant poder ser monitors, poder ajudar als professionals que treballen amb ells. Amb la qual cosa, el poder fer aquesta formació en voluntariat els dotarà de les eines necessàries per a poder fer el que tant venen demandant, la qual cosa fa que se senten motivats, contents i amb moltes ganes.

Creieu que el projecte «Persones a favor de persones» és extrapolable a altres municipis?

Ho creiem i seria meravellós que així fora sempre que hi hagueren persones amb la motivació i il·lusió de fer-ho amb la responsabilitat que això comporta.

«Persones a favor de persones» ha rebut enguany una ajuda en la 30ª convocatòria d’Ajudes per a Projectes que Canvien el Món, impulsada per Caixa Popular, Grupo Ugarte Automoción i la Fundació Horta Sud. Què significa l’ajuda per a vosaltres i per al projecte?

L’haver rebut aquesta ajuda suposa el reconeixement a un projecte il·lusionant, un projecte que realment canviarà la vida de totes les persones que es veuran beneficiades per ell d’una manera o una altra. Gràcies a l’aportació que hem rebut és possible sufragar les despeses que genera la realització d’aquest.

Entitats interassociatives: Col·legi Enric Valor, Escola Infantil La Pinadeta, Residència i Centre de Dia de PersonasMajorsDependents de Manises, Escola Infantil La Pinadeta i Escola de Cases.