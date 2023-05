L’Observatori del Canvi Climàtic, situat en el barri del Cabanyal de València, al carrer Doctor Lluch, va obrir les seues portes el 6 de juny de 2012 com un centre educatiu i divulgatiu municipal per a formar, conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania sobre el canvi climàtic. Amb motiu de la celebració del Dia de la Biodiversitat, el passat 22 de maig, Levante-EMV s’endinsa en les seues instalacions per tal de visibilitzar la seua labor en matèria de formació i sensibilització ambiental.

El disseny del centre i dels seus recursos expositius conformen un espai interactiu i dinàmic, que serveix com a punt de trobada per a tota mena de públic. És un lloc on aprendre sobre les causes i conseqüències del canvi climàtic, i també sobre les solucions que tenim a l’abast de la mà. L’Observatori, gestionat per la Fundació València Clima i Energia de l’Ajuntament de València, compta amb un equip d’educadors ambientals que ofereixen tallers formatius per a un públic especialitzat i activitats per a grups escolars, associacions de tota mena i per a famílies.

A més d’atendre les visites que es realitzen a l’Observatori, l’equip d’educació ambiental pot desplaçar-se per a informar en fires o esdeveniments, o per a desenvolupar activitats en centres educatius o associacions amb interés en la lluita enfront del canvi climàtic. L’Observatori compta també amb alguns recursos en préstec, com a exposicions, materials per a experiments o jocs, que poden ser cedits a centres educatius i altres entitats.

Gràcies a un acord entre el consistori de la ciutat i la Diputació de València s’ha posat en marxa la iniciativa «L’Observatori en Ruta», perquè les mateixes activitats que s’ofereixen a València arriben també als pobles i ciutats de tota la província. Durant el seu primer any d’existència, ha recorregut totes les comarques de la província. En concret, ha portat tres-centes setanta-set activitats i les seues exposicions viatgeres a seixanta-set municipis, des de grans capitals com Torrent, Alzira, Gandia o Sagunt, fins a xicotets pobles com La Yesa, en la regió muntanyenca, Zarra, a la Vall d’Ayora-Cofrentes o Ademuz.

Per a Emilio Servera, Tècnic de Projectes Ambientals i responsable de l’Observatori del Canvi Climàtic municipal «l’educació ambiental és una de les nostres prioritats. Els tallers que oferim fomenten la reducció de residus i la reutilització, l’estalvi energètic, l’ús responsable de l’aigua, així com l’alimentació de temporada i de proximitat. La iniciativa és un èxit perquè ofereix una perspectiva lúdica i didàctica de la problemàtica ambiental i ofereix eines per a contribuir a pal·liar els efectes del canvi climàtic».

«Dissabtes diveractius»

A banda de les activitats concertades per a grups i entitats que ho sol·liciten, l’Observatori del Canvi Climátic ha posat en marxa aquest últim any tallers oberts per a famílies els dissabtes al matí. Les activitats i tallers dels «Dissabtes diveractius» són totalment gratuïtes, però fa falta inscripció per l’aforament limitat i l’èxit de convocatòria que obliga a reservar plaça. Normalment les activitats comencen a les 11 hores i van des de tallers sobre estalvi energètic, manualitats, jocs de ludoteca o contacontes.