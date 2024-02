Un centre escolar del barri valencià de la Malva-rosa reuneix un alt número d’alumnat amb característiques socioeconòmiques i culturals singulars. El CEIP Ballester Fandos està nomenat per la Conselleria d’Educació com un dels Centres d’Actuació Educativa Singular (CAES) de la Comunitat Valenciana. «Esta escola sap que si un xiquet o una xiqueta no és estable emocionalment o no té un entorn equilibrat, l’aprenentatge es ressent», afirma Vicent Ripoll, director del centre. Per això, l’equip directiu i el professorat s’involucra en projectes que puguen millorar l’educació i la vida de l’alumant i de les seues famílies.

«Estem enfocats i evolucionant cap a un centre sostenible i dins d’eixe camí cap a la sostenibilitat tenim programes d’estalvi energètic, de reciclatge, els horts escolars des de 1998 i també la Comunitat energètica solidària Malva-rosa (Coensoma)», explica Ripoll. La comunitat energètica consisteix en la instal·lació de plaques solars en l’escola perquè el centre siga autosuficient i, sobretot, perquè les famílies de l’alumnat i altres famílies del barri puguen beneficiar-se de l’energia.

«La singularitat de Coensoma és que som una comunitat energètica afavorida per un centre educatiu, que som la primera a tot l’Estat espanyol i, a més, no pretenem lucrar-nos dels socis i sòcies de la comunitat. Aleshores, som una comunitat energètica solidària, que és la segona singularitat que ens distingueix de la resta», destaca el director.

Primera fase

«Estem a pocs mesos d’instal·lar la primera fase en la que aconseguirem l’autosuficiència del col·legi i subministrar a 3 famílies», manifesta Ripoll. La idea del projecte va nàixer en 2022, però finalment en 2024 veurà la llum gràcies a diferents ajudes com la rebuda per Caixa Popular en els Premis Ambientals a finals de l’any 2023 amb un import de 2.000 euros, o altres ajudes a nivell nacional. També col·laboren per a fer-ho possible amb les empreses Obremos i Avaesen. «L’escola no posa diners, presta la seua teulada per a ser autosuficients energèticament», confirma Ripoll. «Quan completem les quatre fases, calculem que arribarem a unes 30 famílies per a abaratir el 50 % de la seua factura de la llum».

Dins de la comunitat energètica estan involucrades entitats del barri de la Malva-rosa, serveis socials, l’associació de veïns i veïnes, l’AMPA de l’escola i Save the Children. «Totes elles formen part de la junta directiva de la comunitat energètica i juntes detectem les necessitats per a decidir que famílies seran les beneficiàries», explica el director. L’Oficina de l’Energia de l’Ajuntament de València també està dins de la comunitat energètica. «Són els que ens han ajudat a la densa tramitació burocràtica i també ens han donat els permisos pertinents».

«Des de l’Oficina de l’Energia s’està venent el nostre model d’aprofitar els sostres d’edificis públics per a fer comunitats energètiques solidàries. Estem molt contentes i ens agradaria ser referència. Ja diverses persones s’han interessat per la iniciativa i els hem assessorat», declara Vicent Ripoll. «També estem pensant a fer un micromecenatge per a buscar més empreses del sector, un sector en auge i una comunitat energètica solidària és una inversió molt ètica».

«A l’escola tindrem una pantalla en un lloc molt visible amb la generació de l’energia i els xiquets i xiquetes veuran en què moment del dia el sol produeix més energia i el consum que estem tenint des del centre. Eixa part didàctica, dins de la nostra idea de centre sostenible, també és important i estem educant als ciutadans i les ciutadanes del futur en esta conscienciació i labor social que millora el planeta», conclou.