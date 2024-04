Un equip de la UV desenvolupa una solució pionera per a convertir residus de fusta en electricitat

Un equip internacional d’investigació liderat per Mario Culebras, professor del Departament de Química Física de la Universitat de València i investigador en l’Institut de Ciències dels Materials d’aquest mateix centre, i Maurice Collins, professor de la Universitat de Limerick, han anunciat el desenvolupament de materials termoelèctrics iònics «altament eficients» utilitzant innovadors hidrogels derivats de lignina, en el que suposa «un avanç revolucionari cap a la sostenibilitat energètica».

L’estudi, els resultats del qual han sigut publicats recentment en la revista d’alt prestigi ‘Advanced Composites and Hybrid Materials (IF=20)’, presenta una «solució pionera» per a convertir la calor residual de baix grau en electricitat, una manera amb la qual s’aborden els desafiaments del canvi climàtic i s’avança cap a un desenvolupament «més sostenible», segons ha informat la institució acadèmica valenciana en un comunicat.

La clau de l’èxit radica en la utilització de lignina, un subproducte abundant de la indústria paperera, per a crear hidrogels amb propietats termoelèctriques. Aquests hidrogels es revelen com a materials «sorprenentment eficaços» per a la termoelectricitat iònica i obrin noves possibilitats en el camp de la generació d’energia.

El professor de la Universitat de València afig que aquest «emocionant avanç marca una fita en la cerca de solucions sostenibles per a la generació d’energia i destaca la capacitat de la ciència per a transformar subproductes en fonts valuoses d’innovació».