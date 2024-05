El Projecte Emys arriba a la Marjal de Rafalell i Vistabella

Acció Ecologista-Agró convoca un any més el Projecte Emys, el major voluntariat mediambiental del País Valencià per a l’estudi i la conservació de les tortugues autòctones: la tortuga d’estany europea (Emys orbicularis) i la tortuga d’aigua ibèrica (Mauremys leprosa). Esta iniciativa de ciència ciutadana, que compta amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i amb el suport de Caixa Popular, arrancarà el pròxim mes de maig a la Marjal de Rafalell i Vistabella i al Tancat de la Pipa.

Tot i que a la Marjal d’Almenara AE-Agró ja va començar el 22 d’abril amb la campanya de seguiment de tortugues, havent localitzat una tortuga d’aigua ibèrica (Mauremys leprosa) i retirat del medi natural més de 34 Trachemys scripta que han sigut traslladades correctament al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre la Granja del Saler (Generalitat Valenciana), el Projecte Emys llança ara les primeres convocatòries de voluntariat obertes al públic en general de la catorzena edició.

Arrancaran a partir de la segona setmana de maig a la Marjal de Rafalell i Vistabella-Massamagrell (Horta Nord, València) de la mà de l’Associació Ambiens. I seguidament al Tancat de la Pipa, àrea de reserva del Parc Natural de l’Albufera que custodiem junt amb SEO/BirdLife.

Concretament, del 7 al 14 de maig el Projecte Emys d’Acció Ecologista-Agró, viatjarà a la Marjal de Rafalell i Vistabella, per realitzar el seguiment de les poblacions de tortugues d’estany europees (Emys orbicularis) i tortugues d’aigua ibèriques o de rierol (Mauremys leprosa) que habiten en este aiguamoll. El primer serà dimarts 7 de maig a les 17.00 hores quan inspeccionarem la zona i instal·larem els mornells. Les sessions de revisió seran el divendres 10 a les 10.00 hores, el diumenge 12 a les 10.00 hores i el dimarts 14 a les 16.00 hores, quan retirarem les trampes.

Paral·lelament, del 15 al 21 de maig, el Projecte Emys visitarà el Parc Natural de l’Albufera per estudiar les poblacions de tortugues d’estany europees (E. orbicularis) i de tortugues d’aigua ibèriques (M. leprosa), dues espècies introduïdes en el Tancat de la Pipa l’any 2010 per mitjà de la metodologia de «Captura-marcatge i recaptura» i de radioseguiment. El dimecres 15 de maig a les 10.00 hores s’instal·laran els mornells en esta àrea de reserva i seran revisats el divendres 17 de maig a les 16.00 hores, el diumenge 19 de maig a les 10.00 hores i el dimarts 21 de maig a les 16.00 hores, quan finalment s’arreplegaran.

En ambdós casos, per a participar cal inscriure’s prèviament. D’una banda, per ajudar amb el cens de tortugues en la Marjal de Rafalell i Vistabella, mitjançant el codi QR d’esta pàgina podran seleccionar a quina sessió o sessions assistiran; i d’altra, si volen estudiar les poblacions del Tancat de la Pipa, es pot reservar la plaça en el segon QR adjunt.

Des d’Acció Ecologista-Agró agraïxen el suport que rep el Projecte Emys des dels seus inicis per part de la Generalitat Valenciana i des del 2021 per part de Caixa Popular. També animem a participar en esta iniciativa de ciència ciutadana que esta temporada a més d’Almenara, Massamagrell i el Tancat de la Pipa estarà al Barranc de l’Horteta de Torrent, a la Marjal de Moncofa, al riu Magre al seu pas per la subcomarca del Marquesat, a l’Ullal de Senillera en Albalat de la Ribera, al Pont Sec en el Barranc del Carraixet, al Barranc de Barxeta en Carcaixent, a les llacunes de Montserrat, al Barranc del Pelós en Xiva, al riu Canyoles al seu pas per Xativa, a l’Ullal de la Muntanyeta dels Sants en Sueca i al riu Palància al seu pas per Begís. Per a rebre informació sobre les mateixes, s’ha d’enviar un correu a projecteemys@gmail.com.