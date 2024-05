Medi Ambient retira 500 quilos de xarxes de pesca

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, a través de la Direcció General de Medi natural i Animal, ha retirat 500 quilograms de xarxes i restes de caps en l’àmbit marí del Parc Natural de Serra Gelada per a la restauració d’ecosistemes.

Amb aquesta actuació, dins del projecte de «Restauració de zones degradades en l’àmbit marí del Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral», es contribueix a la millora ambiental d’aquest espai natural protegit mitjançant la col·laboració entre diferents col·lectius com a pescadors i centres de busseig, així com institucions relacionades amb la conservació del medi marí.

Aquests treballs, que s’emmarquen en un projecte que permet la retirada d’arts de pesca perduts o abandonats per a la restauració d’ecosistemes afectats en tota la Comunitat Valenciana, consisteixen en treballs submarins que s’han desenvolupat en la Zona Especial de Protecció de l’Illot de Benidorm, va indicar la Generalitat en un comunicat.

Per a aquestes immersions, la Conselleria de Medi Ambient ha comptat amb l’equip de Guardacostes de la Generalitat, així com d’un equip integrat de bussejadors professionals-científics de la Fundació Oceanogràfic, que compta amb el suport de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. A més dels treballs de retirada d’arts de pesca perduts o abandonats, també forma part d’aquest projecte l’estudi de l’impacte dels «fems marins» sobre la zona afectada i la posterior recuperació després de la seua retirada. S’han retirat restes de xarxes, caps, sedales, ploms, ancores i cadenes, que havien quedat enganxats en els ancoratges dels sistemes de fondeig que hi ha instal·lats en aquesta zona.