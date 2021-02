La Policía Nacional acaba de disolver en València una fiesta ilegal con más de veinte participantes en la escombrera de Benimaclet, a espaldas el cementerio de ese barrio valenciano. Los agentes han detenido a uno de los participantes en el botellón, por atentado a agente de la autoridad, y han propuesto para sanción a 16 por vulnerar la normativa autonómica de medidas sanitarias contra la covid-19, tanto por no hacer uso correcto de las mascarillas, como por no mantener las distancias interpersonales, estar en grupos de más de dos personas y participar en una fiesta no autorizado.

La Policía Nacional ha tenido que intervenir después de que varias llamadas alertaran de que había un nutrido grupo de personas junto al cementerio, con música y consumiendo alcohol y estupefacientes.

Varios coches radiopatrulla y una dotación de la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR), especializada en orden público, acudieron de inmediato al lugar. Al llegar, vieron más de diez vehículos aparcados en la explanada de la escombrera, con las puertas abiertas y la música a todo volumen. Al ver llegar a los agentes, al menos cuatro de los participantes salieron corriendo.

De los otros 16, todos ellos sancionados por no respetar las medidas sanitarias anticovid, uno fue detenido tras agredir a un policía y a otro le levantaron un acta de propuesta de sanción por tenencia de estupefacientes, en cumplimiento de la ley de Seguridad Ciudadana.