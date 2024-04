El taxista detenido tras resultar herida grave una clienta dice que la mujer saltó en marcha por la ventana

La Policía Judicial de Tráfico ha detenido al taxista buscado desde primera hora de este domingo por supuestamente atropellar a una mujer de 40 años y huir en contradirección, según ha informado este lunes la Policía Local de València. Las mismas fuentes han explicado que el arrestado ha negado haber atropellado a la mujer y ha explicado que las heridas las sufrió cuando saltó del taxi en marcha, al saber que el conductor la iba a llevar a una comisaría por no querer abonar la carrera cuando llegó al destino solicitado, en la calle Bernat Descoll.

Los hechos, tal como informó el domingo Levante-EMV, se produjeron a las 7.20 horas del domingo, en la citada calle del valenciano barrio de Malilla. A esa hora, la sala de coordinación del 092 recibió una llamada advirtiendo de que había una mujer herida en el suelo, a la que habría atropellado un taxi y que esta se habría ido de la zona sin auxiliar a la víctima.

Una patrulla de la Unidad de Policía Judicial de Tráfico de la Policía Local de València se personó en el lugar y, ante la gravedad de las lesiones, solicitó asistencia médica urgente. A los pocos minutos acudió un equipo médico en una ambulancia del SAMU, que atendió a la víctima y la trasladó al Hospital La Fe.

Los testigos vieron la huida

Los testigos contaron a los agentes que no habían visto el accidente, pero sí observaron circular un taxi en contradirección y a toda velocidad por la calle Bernat Descoll. Con esa información en la mano, la patrulla se personó en la Sala de Control del Tráfico y logró ver la matrícula del vehículo. A continuación se pusieron en contacto con el hospital donde estaba siendo atendida la víctima para conocer su estado. Al comprobar que sufría un traumatismo craneoencefálico, una fractura y varias hemorragias, los agentes prosiguieron con la investigación sin poder tomar declaración aún a la mujer.

Así, a las 12:30 se desplazaron al domicilio del titular del vehículo, quien identificó al conductor y lo puso en contacto con la patrulla, según han informado las citadas fuentes. Los agentes se entrevistaron con el conductor, y este les manifestó que al llegar al destino, esto es, en la calle Bernat Descoll, la clienta no quería pagar la carrera, por lo que decidió bloquear las puertas para reanudar la marcha y acudir así a la policía.

Aumentó la velocidad para que no saltara

La clienta, al enterarse de adónde se dirigían, intentó salir por la ventanilla con el vehículo en marcha y circulando en dirección contraria, aseguran las fuentes policiales.

En ese momento, según afirmó el investigado a los agentes, "el conductor no disminuyó la marcha, si no que la aumentó para evitar que saliera por la ventana". Sin embargo, y siempre según el relato del taxista, la clienta consiguió salir finalmente por la ventana y se golpeó de manera violenta contra el suelo. El conductor, que no ha explicado por qué circulaba en sentido contrario al legal, ha confesado que a continuación reanudó la marcha sin asistir a la accidentada.

"Por estos motivos", explica la Policía Local, "los agentes detuvieron al conductor, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial una vez tramitado el asunto en la inspección central de guardia (ICG)".