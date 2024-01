Entre los numerosos incidentes registrados durante la pasada Nochevieja en la ciudad de València, hubo una agresión sexual especialmente violenta en la que un desconocido abordó a una mujer que se encontraba paseando a su perro en el barrio de Orriols. El presunto agresor sexual, que fue detenido por la Policía Nacional esa misma noche, fue sorprendido por una testigo cuando trataba presuntamente de estrangular a su víctima después de violarla. La mujer, de 39 años, fue trasladada a un hospital para ser atendida por las lesiones y ser examinada por un médico forense para saber el alcance de la violación.

El arrestado es un hombre de 35 años y nacionalidad argelina, que además se encontraba en situación irregular en el país. Inicialmente se le imputa un delito de agresión sexual agravado por el acceso carnal, aunque será el juzgado el que determine si también se le atribuye la tentativa de homicidio al haber sido sorprendido cuando apretaba a su víctima fuertemente del cuello.

Esta agresión sexual se produjo minutos antes de las cinco de la madrugada en la calle Santiago Rusiñol de València. La víctima, de 39 años y origen boliviano, había sacado a su perro para que hiciera sus necesidades en un parque próximo a su domicilio cuando fue asaltada por el presunto violador, al que apenas conocía de vista por ser vecino del barrio.

Según el testimonio de la mujer agredida, visiblemente afectada cuando llegaron los agentes, su asaltante le comenzó a manosear por todo el cuerpo, la dejó en sujetador y, pese a su oposición, la forzó sexualmente. Cuando intentó escapar a pedir ayuda el hombre la cogió por el cuello y trató de asfixiarla.

Por suerte, una testigo que circulaba en coche en ese momento por esa misma calle, al observar los hechos llamó rápidamente a la policía informando de lo que aparentemente parecía ser un hombre que estaba intentando estrangular a su pareja.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la policía ante lo que parecía ser un caso de violencia machista. Una vez allí lograron separar y reducir al presunto violador, que en todo momento se mostró muy agresivo con los agentes.

La víctima fue trasladada al Hospital La Fe de València, donde un médico forense la examinó para saber la gravedad de la agresión sexual sufrida. El especialista confirmó que se había producido acceso carnal y signos compatibles con una violación.

Otros incidentes

Un año más la fiesta de la Nochevieja se torció para algunos debido a los excesos y a la violencia, obligando a las fuerzas y cuerpos de seguridad que trabajaron esa noche del 31 de diciembre a no tener ni un momento de respiro. Solo en la ciudad de València se produjeron varias agresiones sexuales –entre ellas la violación consumada de Orriols–, al menos tres reyertas y dos accidentes con heridos graves. Asimismo también se originó un incendio en el balcón de un domicilio en la calle San Vicente que afectó a dos viviendas, pero que por suerte no hubo que lamentar heridos ni intoxicados al no encontrarse nadie en ninguno de los dos inmuebles.

El exceso de alcohol estuvo detrás de buena parte de estos incidentes. Como el ocurrido a las 23.45 horas en la avenida Gaspar Aguilar de València, donde dos personas que iban en una moto, sin casco, resultaron heridas de gravedad al sufrir un accidente. El motorista, de 39 años, fue evacuado al hospital por una ambulancia del SAMU con politraumatismos graves, mientras que su acompañante, una mujer de 26, también fue trasladada grave por un Soporte Vital Básico con policontusiones y un neumotórax. Al parecer, el motorista circulaba ebrio.

El balance de la Nochevieja en la capital del Túria también dejó 16 identificaciones por parte de la Policía Local de València, cinco actas por tenencia de drogas, una denuncia a un local, incendios de mobiliario urbano, cinco atenciones por servicio médico de escasa consideración y tres reyertas, según informaron fuentes del Ayuntamiento.

Una de las agresiones sexuales se produjo durante la fiesta multitudinaria en la plaza del Ayuntamiento de València, donde una joven de 22 años que sufrió tocamientos por parte de un individuo.

Ya por la mañana, a las 7.00 horas, se produjo un accidente grave en la avenida Tres Cruces de València, cuando un joven de unos veinte años resultó herido grave al volcar el vehículo que conducía tras chocar con la mediana y un árbol. Los bomberos tuvieron que excarcelarlo.