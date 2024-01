‘El rey del simpa’ no se presenta a un juicio por abuso sexual en Zaragoza

Antonio Miguel Grimal Marco, conocido como el rey del simpa, se ausentó ayer de su cita en la Audiencia Provincial de Zaragoza al dejar vacío su sitio en el banquillo de los acusados como presunto autor de un delito de abuso sexual por, supuestamente, tocarle un pecho a una agente del Cuerpo Nacional de Policía que le dirigía a los calabozos tras tomarle declaración. El plenario se celebró pese a su incomparecencia porque la pena que solicita la acusación particular a cargo de Pilar Sangorrín –dos años de cárcel– no excede el límite legal de, precisamente, dos años de prisión.

Mientras que Grimal Marco siempre ha mantenido que solo quería indicar a la funcionaria que le faltaban los números de identificación en el escudo del pecho, esta reiteró ayer que se sintió vejada con este movimiento. Durante la celebración del juicio, se exhibió al tribunal provincial, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín, el vídeo que recogía el episodio denunciado.

No obstante, la fiscal argumentó que "no existe prueba de que le tocara directamente el pecho" y, en el caso de que hubiera existido ese contacto, no concurre el "ánimo libidinoso" que exige este tipo de delito. La defensa ejercida por Rodanas Gurría interesó la absolución de su representado en la misma línea que la Fiscalía al incidir en que no existió ese contacto.