Cae una red de tráfico de drogas con 16 detenidos en Sagunt, Gilet y Albal

La llamada ‘operación Garza’, llevada a cabo por la comisaría de la Policía Nacional de Sagunt, ha permitido desmantelar una presunta red de tráfico de drogas que tenía su principal punto de distribución en un chalet de Gilet, en una zona escarpada que dificultó los seguimientos policiales para no ser detectados por los presuntos traficantes. En total los agentes detuvieron a 16 personas (once hombres y cinco mujeres) por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, y se han realizado once registros domiciliarios en las localidades de Sagunt, València, Albal, Massanassa y Gilet.

De los 16 arrestados, trece fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número seis de Sagunt, que acordó el ingreso en prisión de tres de ellos. Concretamente de un hombre de 40 años arrestado en Massanassa, a quien los investigadores intervinieron más de 200.000 euros en efectivo, y una pareja arrestada en Albal, a quienes se les intervino medio kilo de cocaína, básculas de precisión y otros efectos.

Las investigaciones comenzaron hace un año cuando la policía recibió información anónima sobre uno de los ahora arrestados, un hombre de 40 años y nacionalidad española, que podía estar dedicándose al tráfico de sustancias estupefacientes a pequeña y mediana escala desde un chalet de Gilet. Este mismo sospechoso, sobre el que se centraron las primeras pesquisas, ya había sido arrestado en el año 2020 por tráfico de drogas.

Dispositivos de vigilancia

A partir de esta información, el grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Sagunt realizó varios dispositivos de vigilancia en el citado chalet, detectando así el movimiento de distintos vehículos sospechosos, entre ellos un Jaguar XJ6.

En uno de estos seguimientos, que se remonta a mayo del pasado año, los investigadores siguieron los pasos de dos de los sospechosos hasta la localidad de Petrés. Fruto de las distintas pesquisas se pudo identificar a uno de los presuntos cabecillas de la organización, vecino de Sagunt y también con antecedentes por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos.

Los agentes hallaron en uno de los vehículos intervenidos una caleta para ocultar la droga que transportaban

A principios de marzo el Juzgado de Instrucción número seis de Sagunt, que coordinaba las investigaciones, autorizó la entrada y registro en once inmuebles de las localidades de Sagunt, València, Albal, Massanassa y Gilet. En los mismos se intervinieron distintas cantidades de sustancias estupefacientes; cocaína, hachís, marihuana y anabolizantes. Así como básculas de precisión, máquinas para contar billetes, munición y una pistola eléctrica.

De igual modo en uno de los vehículos intervenidos, un Volkswagen Tiguan, los agentes hallaron una caleta para ocultar la droga en el salpicadero, bajo el climatizador. Y se han intervenido más de 200.000 euros en metálico que uno de los arrestados tenía en dos de los domicilios registrados.