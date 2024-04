Matan a un vecino de Faura de varias cuchilladas en el pecho

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre de 52 años, cuyo cadáver fue hallado ayer por la mañana en un camino a las afueras de la localidad de Faura con varias cuchilladas en el pecho. El grupo de Homicidios de la Comandancia de Valencia se ha hecho cargo del caso y trata ahora de identificar al autor o autores de este crimen. Al cierre de esta edición no se habían producido detenciones.

La víctima ha sido identificado como Antonio G. R., un vecino de Faura de 52 años y nacionalidad española. En el municipio están consternados por la muerte de este hombre, al ser de una buena familia que lleva viviendo toda la vida en esta localidad del Camp de Morvedre.

Unos vecinos localizaron el cuerpo sin vida de este hombre minutos después de las nueve de la mañana cuando paseaban por un camino bastante transitado a unos 500 metros del casco urbano.

Hasta el lugar donde fue hallado el cadáver se trasladaron agentes del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil, así como del laboratorio de Criminalística y el forense para realizar la inspección técnico ocular. Según los restos de sangre hallados y otros vestigios, todo indica que el crimen se produjo en el mismo lugar en el que fue hallado el cadáver.

El Juzgado de Instrucción número dos de Sagunt, en funciones de guardia, procedió al levantamiento del cadáver a las 13.15 horas de ayer. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de València, donde mañana se le realizará la pertinente autopsia.

Según las fuentes consultadas por este periódico, la víctima presentaba lesiones por arma blanca en el pecho aunque hasta que no se le realice la autopsia no se podrá determinar el número de cuchilladas. El juzgado de guardia de Sagunt ha declarado secretas las actuaciones y por el momento no hay detenidos.

Sobre el posible móvil del crimen se mantienen abiertas varias líneas de investigación. El fallecido no iba armado y tiene antecedentes por robos de poca importancia.

Antonio, que era muy conocido en el municipio, fue visto la noche anterior de fiesta en unas verbenas de la zona. A la mañana siguiente su cuerpo sin vida fue localizado tendido junto a un camino de la localidad con varias cuchilladas en el pecho. La Guardia Civil investiga esta muerte violenta de etiología homicida.