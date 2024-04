Un virulento incendio arrasa seis de las siete naves de la valenciana Cecotec en Sollana

Un incendio que se propagó a una sorprendente velocidad redujo a cenizas cinco de las siete naves de la firma valenciana Cecotec en Sollana y ha dejado gravemente afectada una sexta. Por fortuna, no hay que lamentar daños personales ni ha sido necesario evacuar a la población, ya que, por un lado, en los almacenes, casi en desuso, no había nadie y su ubicación, en las afueras del municipio, no hicieron necesarias medidas de protección para la ciudadanía. De momento, se desconocen las causas, pero la Guardia Civil ya tiene todo listo para iniciar la investigación y determinar el origen y el foco del fuego.

La alerta saltó este domingo, a las 15.43 horas, el personal de seguridad de la empresa llamó al teléfono de Emergencias 112 de la Generalitat Valenciana para advertir del fuego. En pocos minutos, se sucedieron muchas llamadas más alertando de la presencia de una columna de humo negro muy denso procedente de las instalaciones de Cecotec en el polígono l’Ermita del Romaní, pedanía de Sollana.

El Consorcio Provincial de Bomberos envió de inmediato al lugar seis dotaciones de los parques de Torrent, Silla, Catarroja, Burjassot, Alzira y Cullera, comandadas por un oficial, un jefe de sector y un sargento, que acometieron la extinción abordando el fuego desde el exterior y distintos puntos.

El centro de control de emergencias alertó enseguida al de ADIF, ya que la vía férrea del Cercanías de la línea València-Gandia pasa a pocos metros de las instalaciones afectadas por el fuego. No obstante, la dirección del viento y la pericia de los bomberos llevaron la densa columna de humo hacia el lado contrario a las vías, por lo que el tráfico ferroviario no se vio afectado en ningún momento. De hecho, mientras los bomberos mantenían su lucha contra el fuego para evitar que se propagase a naves de colindantes o hacia las vías, fueron varios los convoyes que pasaron al lado del almacén siniestrado, tanto en dirección a la capital de la Safor como hacia València.

Fuentes del Consorcio destacaron que «el incendio tuvo una rápida evolución desde el principio, con cuatro naves afectadas totalmente y otra, parcialmente, todas de la misma empresa». Dada la virulencia de las llamas, el Consorcio llegó a enviar hasta siete dotaciones al lugar, si bien, una vez acotado, pudieron reducirlo a cuatro dotaciones. Aún así, la previsión es que los trabajos de extinción se mantuvieran a lo largo de toda la noche.

Electrodomésticos, recambios y embalajes

Según las citadas fuentes, el trabajo de los servicios de extinción evitó que el fuego avanzase y afectase a la séptima nave, la más grande de todo el complejo. Así mismo, han informado de que en el siniestro han ardido «electrodomésticos, recambios y embalajes». En varias de las imágenes se aprecian dentro de las naves cajas embaladas con piezas para montar los electrodomésticos comercializados por la firma valenciana, así como numerosos bidones de plástico.

La Policía Local de Sollana, que al igual que la Guardia Civil desplazó patrullas al lugar, lanzó mensajes en sus redes para tranquilizar a la población y pedir que los curiosos se abstuviesen de acudir al punto del siniestro, dada la fuerte presencia de humo, visible a varios kilómetros de distancia y que fue barrido por el viento hacia l’Albufera.

Además, agregaron que habían advertido del riesgo a las poblaciones próximas, así como a la empresa química Ercros, aunque todo se quedó, por fortuna, en eso, en una alerta preventiva.

Está previsto que los especialistas en investigación de incendios de la Guardia Civil inicien la inspección de las naves en cuanto finalice la extinción y el recinto se haya enfriado lo suficiente para trabajar en su interior, algo que podría demorarse al menos hasta este martes.