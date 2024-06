«Un chico se me ha tirado encima del coche y me pedía que lo llevara»

Una vecina que salía de su chalet camino del trabajo a las 14.45 horas de ayer se cruzó con uno de los testigos del doble crimen, a quien por poco atropella. «Un chico se ha tirado encima del coche, me ha hecho parar y me pedía que lo subiera y lo llevara a la carretera», relata Pilar. No obstante, no le generaba confianza y no le hizo caso. Ahora reconoce que se arrepiente, «tenía la cara desencajada, ahora ya sé el porqué».

Poco antes, a las dos de la tarde había visto a Florina, la mujer asesinada, fuera de su parcela, en una esquina, sin que se percatara de nada extraño. Una media hora después escuchó «dos impactos seguidos, como si fueran petardos», pero los ladridos de los perros no le dejaron escuchar nada más. «No era normal como ladraban, algo no iba bien».