Los chimpancés aprenden observando a sus compañeros

Experimentos realizados con grupos de chimpancés en Zambia han demostrado por primera vez que estos primates, al igual que los seres humanos, pueden adquirir habilidades de sus compañeros que no son capaces de obtener en forma independiente. En concreto, el nuevo estudio comprueba que los animales que son incapaces de resolver un rompecabezas complejo por su cuenta logran hacerlo aprendiendo la solución de otros chimpancés, que fueron entrenados previamente para resolverlo.

Un nuevo estudio publicado en la revista Nature Human Behaviour concluye que los chimpancés pueden adquirir una nueva habilidad al observarse en conjunto, cuando de manera individual no logran hacerlo. Esta capacidad, que se conoce como aprendizaje social, sugiere que estos primates pueden desarrollar una evolución cultural acumulativa, una condición que hasta el momento se consideraba una característica exclusiva de los seres humanos.

¿Cómo aprenden los chimpancés?

Las habilidades de aprendizaje de los chimpancés han sido motivo de múltiples discusiones científicas: se sabe, por ejemplo, que utilizan palos para atrapar termitas. Sin embargo, el uso de esta herramienta es diferente según cada grupo: algunos se llevan directamente a la boca los palos cargados de insectos, mientras que otros usan primero su mano libre para recoger los insectos del palo con un único movimiento y luego consumirlos.

Para muchos científicos, estas diferencias en el comportamiento entre grupos de chimpancés provienen del aprendizaje social, o sea la capacidad de aprender observando e imitando a sus compañeros. Sin embargo, otros investigadores creen que en realidad los chimpancés no aprenden de otros como los humanos, sino que lo hacen de forma independiente pero usando de “inspiración” las herramientas o técnicas que observan entre los integrantes de sus grupos.

Ahora, un equipo de especialistas liderado por Edwin van Leeuwen, de la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, ha obtenido interesantes conclusiones en su nueva investigación que refuerzan la hipótesis del aprendizaje social. Según una nota de prensa, los investigadores instalaron una caja “rompecabezas” que contenía maní en dos grupos de chimpancés en Zambia. Aunque los animales podían ver y oler los cacahuetes, no eran capaces de alcanzarlos.

Observando a otros

Para acceder al alimentos, los chimpancés debían tomar una bola de madera, que los investigadores habían esparcido por toda la zona, y llevarla a la caja. La caja tenía un compartimento que los grandes simios debían abrir, para luego colocar la bola en un hueco. Cuando la pelota ingresaba dentro de la caja, los primates recibían como recompensa el maní.

La caja del rompecabezas fue incluida en dos grupos de chimpancés durante tres meses, pero ninguno de los animales logró resolver el rompecabezas de forma independiente, aunque intentaron sin éxito múltiples estrategias. Frente a esto, Van Leeuwen y sus colegas iniciaron un entrenamiento con una hembra mayor en cada grupo: una vez que estas hembras aprendieron con éxito cómo obtener la comida, los científicos volvieron a introducir la caja del rompecabezas en los dos grupos de chimpancés.

Luego de dos meses, los científicos observaron que 14 de un total de 66 animales no entrenados ahora también eran capaces de resolver el rompecabezas. Según los especialistas, esto sugiere claramente que estos chimpancés adquirieron una habilidad nueva y compleja a través del aprendizaje social.

El aprendizaje social no es exclusivamente humano

Precisamente, el aprendizaje social se considera uno de los requisitos previos de la evolución cultural acumulativa (CCE), el proceso que permite que las innovaciones se transfieran de generación en generación y se acumulen con el tiempo: en el caso de los seres humanos, esto hace posible desarrollar innovaciones que nunca serían factibles solamente a través del esfuerzo individual.

Aunque por el momento esta capacidad se ha demostrado únicamente en el ser humano, algunos investigadores creen que otros primates podrían también ser capaces de desarrollar esta habilidad. Sin embargo, “todavía existen diferencias claras entre los chimpancés y los humanos. Los humanos muestran una inclinación mucho más fuerte hacia el aprendizaje social, adoptando fácilmente comportamientos unos de otros que inicialmente pueden parecer inútiles, mientras que los chimpancés no parecen hacerlo en la mayoría de los casos. Pero esto no significa que no puedan lograrlo, necesitamos más estudios al respecto”, concluyó Van Leeuwen en el comunicado.

Por último, en una publicación de Science Media Centre España que incluye opiniones de expertos que no participaron del estudio, el científico español Miquel Llorente, director del Máster en Primatología en la Universidad de Girona, concluyó que “el nuevo estudio no solo arroja luz sobre la capacidad de estos simios para adquirir habilidades complejas, sino que también ofrece importantes implicaciones para nuestra comprensión de la cultura humana y el comportamiento animal en general. Los hallazgos refuerzan la idea de que el aprendizaje social no es exclusivo de los humanos y plantea preguntas fascinantes sobre las similitudes y diferencias en los mecanismos psicológicos de aprendizaje entre las especies”, indicó.

Referencia

Chimpanzees use social information to acquire a skill they fail to innovate. Edwin J. C. van Leeuwen, Sarah E. DeTroy, Daniel B. M. Haun and Josep Call. Nature Human Behaviour (2024). DOI:https://doi.org/10.1038/s41562-024-01836-5