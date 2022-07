El festival Música al Castell de Dénia celebra enguany la 30a edició amb una programació de luxe, tot un festí per als aficionats a les músiques del món. Del 21 al 31 de juliol, en l’esplanada del Governador del Castell de Dénia i en la plaça del Consell, els dos escenaris habituals del festival, s’han programat huit concerts que faran memorable este trenta aniversari: Kiko Veneno, Las Migas, Marlango, Miquel Gil i Noelia Llorens, el Septeto Santiaguero, Los hermanos Cubero, La POP. Pequeña Orquesta Peiotaire i la imprescindible presència de la música de dolçaina, marca del festival, de la mà de la Colla de Dolçainers «Pere Bigot».

A este «paper de promoció de la música tradicional» que ha desenvolupat el festival Música al Castell des de l’origen, i molt concretament, a la difusió de la música de dolçaina i tabal de les colles, «que han trobat al festival una plataforma única», ha al·ludit el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Dénia, Raúl García de la Reina, en la presentació de la 30a edició del festival.

García de la Reina ha recordat que el naixement del festival, l’any 1992, «responia a la necessitat de promocionar i difondre la música popular i tradicional i, molt especialment, els grups valencians amb propostes de música d’arrel». «En un moment en què sorgien grups i veus noves que reivindicaven la música tradicional, però amb una mirada més àmplia i oberta a diferents influències, l’Ajuntament de Dénia va apostar per estes noves tendències del panorama musical; les d’ací a prop, però també les de la resta de la geografia espanyola i del món», ha afegit.

L’elecció de l’escenari, el castell de la ciutat, «no va ser fortuïta: es volia promocionar el nostre patrimoni arquitectònic i històric, allò més nostre, unit a la música popular, la més nostra per tradició», ha continuat.

El regidor ha parlat també de la natural evolució del festival al llarg d’estos 30 anys, destacant «la fidelitat del festival als principis fundacionals, sense renunciar-hi a l’evolució, especialment evident en l’adaptació al panorama actual de les músiques del món».

En estes tres dècades d’història han passat pels escenaris del festival Música al Castell vora 200 grups i solistes, «convertint-lo en un esdeveniment obert a la diversitat musical, però també a la tolerància, la germanor, el respecte i la pau a través de la música», ha destacat.

Artistes i formacions que, com ha assenyalat el periodista especialitzat, director del programa de músiques del món «Los sonidos del planeta azul» i fidel seguidor del festival Paco Valiente, fan d’este un festival singular «que aposta per músiques d’arrel, per les menys evidents».

El festival ha alçat una gran expectativa, fins al punt que, per exemple, les entrades per al concert de Kiko Veneno ja estan esgotades. No serà l’únic concert que aconseguisca el ple. La música amb influències del jazz i del blues de Marlango també promet un gran espectacle, del mateix mode que el flamenco de Las Migas, la música tradicional cubana de Septeto Santiaguero o el treball de Los Hermanos Cubero. La POP, Pequeña Orquesta Peiotaire farà les delícies del públic familiar -inclosos xiquets i xiquetes- i la Colla de Dolçainers «Pere Bigot» i l’actuació de Miquel Gil i Noèlia Llorens li donaran el toc valencià al festival.

A tot això, s’afig l’exposició dels cartells dels 30 anys d’història del festival que es pot visitar a la Casa de Cultura.

Les entrades del festival van eixir a la venda el 15 de juny, exclusivament online, en notikumi.com. Per a més informació sobre Música al Castell, consulteu la pàgina web.