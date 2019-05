David Bustamante: "Todo el que prueba mi tortilla se vuelve loco"

P ¿Qué es lo primero que metes en la maleta?

R Mi neceser.

P ¿Qué es lo último que haces antes de irte a la cama?

R No te lo puedo decir aquí, pero vamos, que sí... Va, el amor.

P En tu bolsa de aseo nunca falta...

R El secador.

P Para dormir: ¿pijama, ropa interior o desnudo?

R Desnudo.

P No sales nunca de casa sin...

R Mis gafas de sol.

P ¿Qué no falta en tu nevera?

R Agua fresca.

P ¿Y en tu bolso?

R [rebusca en el bolso] Mi móvil con una foto de mi hija cuando era pequeña, mi cartera y un paquete de pipas a la sal que me encantan y así fumo menos.

P Si fueras invisible por un día, ¿qué es lo primero que harías?

R Pasar un día en un centro comercial.

P ¿A quién le darías un pisotón?

R A la corrupción que hay en este país.

P Si te dan mil euros con la condición de que te los gastes en media hora, ¿qué te comprarías?

R Haría una buena cena con amigos, con bien de cervezas y una buena barbacoa y fiesta.

P ¿Te acuerdas en qué gastaste o invertiste el primer sueldo?

R Le compré una pulsera de oro y brillantes a mi madre. Gané 80.000 pesetas y me gasté 90.000 con lo que ya me endeudé el primer mes. Mi madre me dijo 'tu como economista no vales, hijo'.

P Una canción que nunca te cansas de escuchar.

R No sé. La incondicional de Luis Miguel.

P ¿En que ocasiones mientes?

R Cuando es necesario.

P ¿En qué te molesta perder el tiempo?

R En malas personas.

P ¿Para qué te consideras un as?

R Últimamente para diferenciar las buenas de las malas personas.

P ¿Y para qué un negado?

R Para las cosas de casa. No sé poner un lavavajillas. Es terrible. Ahora estoy aprendiendo a cocinar. No soy muy manitas, la verdad.

P Un pensamiento que te aporte energía.

R Mi niña.

P Un adjetivo con el que te definirías.

R Buena persona.

P ¿Un deseo por cumplir?

R Seguir otros veinte años.

P ¿Una extravagancia?

R Mis pipas a la sal. La verdad es que no soy nada extravagante.

P ¿A qué le tienes miedo?

R A la soledad, no lo llevo bien. No sé estar solo.

P ¿Qué plato le prepararías a un amigo?

R Lo que mejor hago es la tortilla de patatas. ¡Y no es fácil hacer una buena tortilla!. Todo el que prueba mi tortilla se vuelve loco.

P No me puedo resistir. ¿Con o sin cebolla?

R Hay dos clases de personas, los que comen la tortilla con cebolla y los que merecen estar en la cárcel. Con cebolla y poco hecha.

P ¿Con quién te gustaría cenar?

R Con mi amigo Iker (Casillas). Será buena señal.

P ¿Qué te da corte?

R No tengo vergüenza.

P Cuélgate una medalla.

R Ser buen padre.