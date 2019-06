Cinema Jove: un festival para todos

Series (sección oficial)

La sección de series se compone de: «The Well» (EEUU), «M» (Argentina), «Kynnstlah-A Series of Artist Portraits» (EEUU, Alemania), «Vieux Jeu» (Canadá), «Noche de Amor» (Argentina), «In Bed» (Rusia), «BIP» (Suiza), «America» (EEUU), «The Grade» (Reino Unido), Gente hablando (España), Susaneland (EEUU), Barbitúrica Burlesque: Introducing Barbi (España) y Dreaming Whilst Black (Reino Unido).

Centre Octubre, los días 22 y 23 de junio

Largometrajes (sección oficial)

Las diez películas que concursarán en la sección oficial son: Thunder road (EEUU), Harajuku (Noruega), Los miembros de la familia (Argentina), Light as feathers (Países Bajos), The dive (Israel), A first farawell (China), Domingo (Brasil), The last to see them (Alemania), Parade (Georgia, Rusia) y House of Hummingbird (Corea del Sur).

La Filmoteca

Premio Luna de València

El director portugués Miguel Gomes será galardonado por el Premio Luna de València por «sus propuestas transgresoras entre la realidad y la fantasía». El cineasta ha sido galardonado en varias ocasiones por algunas de sus películas como Aquele querido mês de agosto y Tabú, que se alzó con premios Alfred Bauer y FIPRESCI en la Berlinale.

Un futuro de cine

El actor catalán Pol Monen recibirá el premio «Un futuro de cine» que reconoce el talento emergente. Interpretó su primer protagonista en 2016 en Amar, junto a María Pedraza, papel por el que estuvo nominado a los Goya a Mejor Actor Revelación.

La valenciana más solicitada

Nuria Herrero es una de las actrices valencianas más solicitadas del momento. Ha realizado películas como El amor no es lo que era y Toc Toc, en series de televisión como «Bienvenidos al Lolita» o «Los misterios de Laura».

«Youth & the wall»

El festival crea un ciclo para conmemorar el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, con cintas como Goodbye Lenin! (Wolfgang Becker, 2003), The Invisible Frame (Cynthia Beatt, 2009), Never Mind the Wall (Connie Walter, 2001) o B-Movie. Lust and Sound in West Berlin 1979-1989 (Jörg A. Hoppe, Heiko Lange, Klaus Maeck, 2015).

Instituto Francés de València

Cortometrajes (sección oficial)

Russa (Portugal, Brasil), Lo espeso (Colombia), Shaeow Boxing (Francia), Reconstruction (República Checa), Good Intentions (Reino Unido), You see the moon (Portugal), L'Heure de l'ours (Francia), Sister (Polonia), Tonight (Israel) o Riviera (Francia). También se proyectará Los que desean, de Elena López Riera, un corto documental rodado en Orihuela que retrata la colombicultura como un reflejo de la sociedad machista.

La Filmoteca

«Los dioses del anime»

El certamen exhibirá 16 títulos de animación japonesa, como Belladonna of Sadness (Eiichi Yamamoto, 1973), Night Is Short, Walk on Girl (Masaaki Yuasa, 2017), La tumba de las luciérnagas ( Isao Takahata, 1988) o El viaje de Chihiro (Hayao Miyazaki, 2003).

Sala 7 del Rialto

«Los jóvenes hermanos Coen»

Cinema Jove dedica un ciclo a los Hermanos Coen con películas que se proyectará al aire libre. Algunas de ellas son Blood Simple (1984), Muerte entre las flores (1990), Barton Fink (1991), Fargo (1996) o El gran Lebowski (1998).

Claustro del Centre del Carme, del 22 al 28 de junio