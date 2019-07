Las mejores playas nudistas de la Comunitat Valenciana

Aceptación, tranquilidad, descanso, sol, naturaleza... la práctica del nudismo tiene claros beneficios en las personas que lo practican. El verano se convierte en la mejor época del año para desnudarse en las zonas habilitadas para ello y, por suerte, la Comunitat Valenciana cuenta con una oferta de playas no textiles muy variada y repartida por todo el territorio.

Para aquellos que buscan huir del bullicio de las playas textiles masificadas y de las principales playas urbanas de València, Castelló y Alicante, las playas nudistas se convierten en su mejor alternativa. Las inseguridades inciales ante el desnudo se disipan al compartir espacio con otras personas que viven la ausencia de ropa con absoluta naturalidad.

El psicólogo Roberto Sanz, reconocía a EFEsalud que tras muchas inseguridades se encuentra la diferencia entre las anatomías corrientes y los modelos impuestos generan "sentimientos de inferioridad, de no encajar, una sensación de que no eres perfecto, y al no ser perfecto se tiende a ocultarlo con la vestimenta". De hecho, "hay estadísticas aterradoras que indican que entre 17 y 24 años, el 90% de las mujeres no están a gusto con su cuerpo, son datos escalofriantes", explica Sanz.

Las siguientes playas nudistas de la Comunitat Valenciana están recomendadas por la Federación Española de Naturismo, una ONG que agrupa a las principales asociaciones nudistas-naturistas del país.



Playas nudistas València

El Brosquil (El Dorado) [Cullera]

El Dosel [Cullera]

Mareny de Sant Llorenç [Cullera]

L'Ahuir [Gandia]

L'Aigua Blanca [Oliva]

Malvarrosa [Sagunt]

El Saler [València]

Pinedo [València]



Playas nudistas Alicante

Calas de la Isla de Tabarca [Alicante]

Los Saladares [Alicante]

La Albufereta [Alicante]

De los Judíos [Alicante]

Cantalars [Alicante]

La Olla [Altea]

La Solsida [Altea]

Mascarat Norte [Altea]

De la Barra [Altea]

Tío Ximo [Benidorm]

Aigua Dolç [Dénia]

El Rebollo [Elx]

La Marina [Elx]

El Pinet [Elx]

Carabassí [Elx]

Los Tusales [Guardamar del Segura]

Cap Marti [Cala Sardinera]

Ambolo [Xàbia]

Portichol [Xàbia]

Los Tiestos [Benitatxell]

Moraig [Benitatxell]

Brac del Port [La Gola]

Esparelló [Vila Joiosa]

Mallaeta [Vila Joiosa]



Playas nudistas Castelló

Tres Playas [Alcalà de Xivert]

Las Fuentes [Alcalà de Xivert]

Cala Blanca [Alcalà de Xivert]

Cala Mundina [Alcalà de Xivert]

Ribamar [Alcalà de Xivert]

Casablanca [Almenara]

Torre de Sal [Cabanes]

Platgetes de Bellver [Oropesa del Mar]

Argilaga [Peñíscola]

El Russo [Peñíscola]

Volante [Peñíscola]

L'Arjub [Peñíscola]

Torrenostra [Torreblanca]