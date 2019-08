Qué hacer este fin de semana en València

La Comunitat Valenciana no es solo de sol y playa. La cultura, la música, los museos, la gastronomía y lo mejor del ocio llenan las calles de la Comunitat durante todo el año, algo que permite disfrutar del tiempo libre de una forma diferente a lo que asociamos los meses de verano.

Así, la C. Valenciana ofrece una gran variedad de planes que no invitarán a estan en casa durante todo el fin de semana, sino que te harán salir para sacar el máximo partido a tus días libres. No hace falta que busques, porque nosotros te proponemos qué hacer en València.

La Llamada

El musical «La Llamada» se instala en el Teatro Olympia hasta el día ocho de septiembre. Después de seis temporadas en Madrid, con más de un millón de espectadores que han podido contemplar la creación de «Los Javis» -Javier Ambrossi y Javier Calvo-, el musical llega a València para que la ciudad sienta la llamada.

En cuanto a las sesiones, este viernes 30 de agosto el musical se da cita a las 20:00 horas. El sábado, habrá dos sesiones, a las 18:00 horas y a las 21:00 horas, mientras que el domingo la obra se podrá ver a las 19:00 horas.

La Marina Shark Film Festival

La Marina Shark Film Festival transformará la nueva zona de baño de La Marina de València en el primer festival de cine desde el agua y al aire libre, con proyecciones como la película "Tiburón", de Steven Spielberg.

El festival, que se celebrará del 30 al 31 de agosto, constará de dos jornadas de proyecciones; la primera será el viernes, 30 de agosto, a partir de las 21:00 horas en la piscina de La Marina de València, donde se visualizarán los siete cortometrajes de temática marina seleccionados.

Una vez finalizada la sesión de cortos, el jurado compuesto por el actor Jordi Aguilar, la directora de fotografía, Almudena Verdes, y la también actriz, Itziar Castro, entregará el premio a los ganadores, ha informado la Marina en un comunicado.

El sábado, con la segunda sesión de Shark Film Festival, los 150 asistentes, bajo inscripción previa, podrán disfrutar desde las 21:00 horas del clásico de Steven Spielberg, 'Tiburón', desde el agua y en versión original subtitulada.

Además, habrá acceso para la visualización de la proyección en una zona habilitada de césped artificial.

El mismo sábado, y a modo de clausura, el fin del festival tendrá lugar en Amstel Art, en el edificio Veles e Vents, con la Shark Film Festival Party, de acceso gratuito y que constará de un concierto del grupo de surf, Llobarros y la sesión de Wookie Djs, con su apreciada colección de vinilos.

Sagunt a escena

Sagunt ofrece durante los meses de verano un festival de teatro, música y danza que tiene lugar en el Teatro Romano de la ciudad hasta el 7 de septiembre.

Por el festival este año pasan nombres de la talla de José María Pou, Asier etxeandia, Maria Adanez y Carlos Dénia, entre otros. Además, entre las obras de la oferta destacan "La consagració de la primavera", "El Quijote del Plata" o "Viejo amigo Cicerón".

Este fin de semana, concretamente el 31 de agosto, podrás disfrutar del estreno de la ópera flamenca 'Bailando con "Carmen"' de la Compañía Flamenco Sinfónico Óscar de Manuel.

Van Gogh Alive - The Experience

El Ateneo Mercantil de València acoge la exposición Van Gogh Alive - The Experience, una experiencia multimedia que deja de lado la imagen que solemos tener de los museos.

La exposición hace una inmersión en el mundo del artista, llevándolo a la Francia que le vio crear la gran mayoría de sus obras.

Tanto adultos como niños encontrarán nuevos significados a través de las galerías, explorando rincones, admirando obras de arte desde nuevos ángulos y descubriendo perspectivas únicas. Se contemplarán sus obras más importantes prestando especial atención a los delicados detalles y a los elementos clave, permitiendo a los asistentes estudiar el color y la técnica.

Sincronizadas a su vez con piezas de música clásica, más de 3000 imágenes de Van Gogh a gran escala crean un auténtico festival compuesto por pantallas enormes, paredes, columnas, techos e incluso el suelo, sumergiéndonos de pleno en increíbles colores y detalles que conforman el estilo único de Van Gogh.



XXIII Festival de Jazz de València

El sábado 31 de agosto hay una cita obligada para los amantes del jazz. El XXIII Festival de Jazz de València llenará de música la plaza de la Mare de Déu de la ciudad, donde el público podrá disfrutar de bailes y swing jazz.

El concierto, protagonizado por Le Dancing Pepa Swing Jazz, se enmarca en el ciclo "Jazz als barris i pobles de València, que se desarrollará hasta el 7 de septiembre, y transportará al público a las calles de Nueva York de los años 20.