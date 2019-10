Miguel Ángel Muñoz: "Mirarme al espejo y no reconocerme me encanta"

Miguel Ángel Muñoz: "Mirarme al espejo y no reconocerme me encanta"

Vuelve el inspector Germán Areta. Hoy se estrena en salas El crack cero, la película con la que José Luis Garci cierra la saga de El crack (1981) y El crack II (1983). Miguel Ángel Muñoz interpreta a El Moro, al que en las originales daba vida Miguel Rellán. La película narra los inicios de la agencia de investigación.

Debutó con 10 años en el cine en la película El palomo cojo de Jaime de Armiñán, con Francisco Rabal y Carmen Maura. El estreno de Miguel Ángel Muñoz fue por todo lo alto. Desde entonces no ha dejado de formarse (en Madrid con Juan Carlos Corazza, en Los Ángeles y en Argentina) ni de crecer en televisión, teatro y cine, en España, y en EEUU, donde, a las órdenes de Klaus Menzel, coprotagonizó What About Love junto a Sharon Stone y Andy García. A las órdenes de José Luis Garci ha grabado la precuela de El crack [1981], El crack cero, que hoy se estrena.

P Otra vez con Garci. Trabajaste a sus órdenes en la obra de teatro Arte nuevo y ahora en El crack cero, la película con la que José Luis Garci cierra la trilogía iniciada en 1981 con la mítica El crack. ¿Cómo ha sido la experiencia?

R Aquella obra fue una maravilla y trabajar con él ni te digo. Teníamos muchas ganas de trabajar juntos en una peli porque en las tres anteriores me ofreció un papel pero no lo pudimos cuadrar por agenda. ¡Fue una alegría tan grande cuando me llamó para el teatro! Con Arte nuevo me quité la espinita de poder trabajar con él y en esta película la espinita me la he quitado completamente. ¡Ha sido fantástico el poder hacer una película juntos! Estoy muy, muy contento.

P ¿Es diferente el Garci director de teatro al Garci director de cine?

R Arte Nuevo fue su primera obra de teatro pero él sabe tanto de su oficio€ Ha sido igual de estupendo, de rico, de divertido€ En la obra me sorprendió mucho su manera de trabajar por la libertad que te da y lo que te deja explorar cuando yo creía que era un director más conservador. Pues todavía en esta película me ha sorprendido más. En el personaje que interpreto, yo tenía como referencia a Miguel Rellán, pero hemos hecho una transformación muy interesante y me ha dejado divertirme muchísimo porque todo lo que le proponía me lo compraba y me animaba a que siguiera proponiendo. Al final hemos creamos un personaje muy alejado al inicial. Tras ver la película estoy muy contento del resultado.

P Vamos, que tu personaje tiene poco de El Moro que interpretó Miguel Rellán en las anteriores entregas.

R Todos los personajes, más allá de quien los interpreta, son parecidos a las otras dos entregas porque Areta, investigación es el inicio de todo y está escrita y dirigida por la misma persona que ya lo hizo hace treinta años. Mi personaje te lleva a descubrir la esencia del personaje. Eso era lo que a mí al principio más me costaba ver y era en lo que Jose Luis insistía con la confianza absoluta de que iba a salir.

P Tu caracterización es impresionante.

R Sí, sí, es muy arriesgada, pero es un regalo que un director te deje hacer algo tan distinto. Lo que más me gusta de este trabajo es transformarme, investigar cosas que me hagan salir de mi zona de confort y ahí ver qué pasa. Mirarme al espejo y no reconocerme me encanta.

P Eres un actor con registros muy diferentes.

R Este personaje no se parece en nada a lo que he hecho hasta ahora. Tengo muchos registros, pero no menos que mis compañeros de profesión, lo que pasa es que no siempre tenemos la oportunidad de que un director nos deje explorarlos. A veces, te piden que sigas una línea y como actor tienes que hacer lo que el director te pide. Me divierte cambiar un montón. Es una suerte que, un director que ha ganado un Oscar y lleva toda la vida en la profesión, te deje jugar con tantísima libertad.

P He leído que te haces o buscas hacerte amigo de los personajes que interpretas. ¿Te has hecho amigo de El Moro?

R Ya somos muy amigos, interpretar a un personaje que forma parte de la historia del cine español es increíble. El Moro es un personaje muy divertido, empático...

P La película es una precuela de El crack, pero ¿de qué va esta tercera parte?

R Es la tercera parte, pero realmente es la primera. Con esta entiendes la psicología de los personajes, cómo eran antes y por qué se convirtieron en lo que se convirtieron. Cuenta un caso concreto. En serio, los planos que hay de la Gran Vía de Madrid, la manera en la que hablan los personajes, las historias que cuentan.. Hablamos de un cine de época, no antiguo pero sí bucólico; de un cine que te transporta a la España de 1975.

P Un ambiente al que ayuda que la película sea en blanco y negro.

R Sí, todo hace que pienses, y sientas, que estás en la época de la que estás hablando. Jose Luis, por ejemplo, ha contado que algunos cantantes le ofrecieron participar en la música pero que tomó la decisión de utilizar la banda sonora original de 1975, de Jesús Gluck, porque no podía ser de otra manera. El color de la película rompe con la austeridad que se tenía por aquel entonces, la música ayuda muchísimo a ese estado melancólico... la música es un personaje más y hace que todo tenga sentido.

P Indirectamente, ¿la película es un homenaje a la Transición?

R Jose Luis es un retratista excelente y sus películas son un homenaje a nuestra historia. Él cuenta con muchísima verdad lo que ocurrió. No es que sea un homenaje sino que la película se centra en el año que murió Franco. Es una película para poner a generaciones futuras para que vean cómo era la España de entonces porque te transporta a 1975. Él cuenta con un archivo inmenso de cine de la época y eso ha ayudado a recrear el Madrid de entonces.

P ¿Qué te ha sorprendido de esa época?

R Me gusta el cine de la época y anterior. De pequeño me lo metía en vena. Cuando me metí en la película, sin haber vivido esos años, todo me resultaba familiar. Tengo una tata de 94 años que no pasan más de quince días sin ver con ella películas de cuando ella era joven.

P ¿Crees que este es uno de tus mejores trabajos?

R No, porque con el paso del tiempo las expectativas se relativizan. Sí tengo ganas de compartirlo con el público y con la gente que forma parte de mi vida porque me hace mucha ilusión que vean este trabajo. Sé que van a estar muy orgullosos de lo que hemos hecho. Estoy feliz por haber formado parte de este proyecto, pero no le suelo dar muchas vueltas a qué va a pasar con la crítica y la taquilla. Acepto lo que venga. En los rodajes trato de hacerlo lo mejor posible, pero luego... ahora ya está en manos del público.

P ¿Y de dónde sacas el tiempo para estar tan comprometido con ONG`s y Fundaciones?

R Lo importante es que, en la medida de nuestras posibilidades, todos nos comprometamos. Soy superafortunado cuando ayudo a quien me lo pide o a quien lo necesita. Me gustaría ser más generoso y poder dedicarle más tiempo a causas que lo necesitan. De las causas en las que participo aprendo muchísimo y doy gracias de aportar mi granito de arena a que todos seamos mejores. También creo que la cultura y el arte en general nos ayuda a ser mejores y a aprender. Una película o una obra de teatro puede transmitir enseñanzas muy importantes, además, el mero acto de entretener o de que alguien se pueda evadir un poco ya es importante.