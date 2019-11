Estos son los conciertos de esta semana en València

La semana viene cargada de novedades y conciertos para todos los gustos. A continuación te proponemos un listado de los mejores conciertos en Valencia para esta semana, la que va del 4 al 10 de noviembre.



Hip Hop Jam Session

¿Dónde? Radio City

¿Cuándo? 4 de noviembre a las 22.30h

Te espera la noche con más flow en la única jam de hip hop con banda en directo. Comparte escenario con los los MC´s más subversivos de Valencia. Big Fish, Charly Efe, Frida, Tesa, Erick Herve, Kenny y Jhony Doc estarán para empezar la semana con buena vibra.

Tributo a Sinatra, por The BlackCats Jazz Big Band

¿Dónde? Casino Cirsa

¿Cuándo? 8 de noviembre a las 23 horas.

The BlackCats Jazz Big Band es una formación compuesta por una veintena de músicos entre instrumentistas y cantantes, una auténtica Big Band. Desde su debut en 2004, la banda ha estado ofreciendo multitud de conciertos, abordando estilos tales como composiciones de las orquestas de swing, interpretaciones vocales popularizadas por célebres crooners, e inolvidables temas de blues, soul, funk y bossa nova, siempre reviviendo y actualizando la esencia de las grandes formaciones jazzísticas.



Manolo García

¿Dónde? Palacio de Congresos.

¿Cuándo? días 6, 8 y 9, a las 21 horas

Tras su último concierto el pasado 31 de octubre en la Plaza de Toros, Manolo García vuelve a València, aunque esta vez en formato acústico. Será el próximo mes de noviembre, los días 6 (miércoles), 8 (viernes) y 9 sábado) en el Palacio de Congresos. Mezclando el pop con el rock y melodías flamencas, Manolo García escribe verdaderas poesías capaces de traspasar la piel de cualquier oyente, en la que mediante referencias a la vida cotidiana, se acerca a un público de todas las edades.

Silvia Pérez Cruz y Marco Mezquida

¿Dónde? Teatro Olympia

¿Cuándo? día 12, 20:30 horas

Versátil e inconfundiblemente personal. Sílvia Pérez Cruz es una de las voces más sobrecogedoras que ha aparecido en los últimos tiempos. Habla el lenguaje de la música desde que tiene uso de razón, creció entre canciones populares ibéricas y latinoamericanas, se educó en el clásico y el jazz. Actúa junto al pianista Marco Mezquida, uno de los músicos más valorados y solicitados del momento.



Miss Cafeina

¿Cuándo? 9 de noviembre

¿Dónde? Sala Moon

Miss Caffeina presenta su nuevo disco 'Oh Long Johnson', en la sala Moon de Valencia el 9 de noviembre de 2019. Tras los intensos festivales de verano, Miss Caffeina despedirá su gira 'Detroit'. Si has tenido la oportunidad de disfrutar de la banda en algún gran evento durante el verano, no puedes perderte su directo en formato sala, mucho más cercano y emocionante.

The Long Ryders

¿Cuándo? 7 noviembre a las 22 horas

¿Dónde? Sala El Loco Club

The Long Ryders, la mítica banda de country norteamericana, que se formó en Los Ángeles a principios de los 80, presentará su nuevo trabajo "Psychedelic Country Soul" (febrero 2019) en la sala El Loco Club.

Fitoscopia

¿Cuándo? Sábado 9 de noviemnre

¿Dónde? Sala Repvblicca de Mislata a las 21 horas.

La sala Repvblicca de Mislara acoge el sábado 9 de noviembre a las 21 horas el tributo a Fito&fitipaldis.