El 11 de noviembre, se celebra la Fiesta del Soleto, una fiesta que nació como una broma entre estudiantes en China y que se ha convertido en uno de los eventos clave del comercio electrónico internacional.

"Estar soltero está de moda", así lo ha revelado el 53% de los encuestados por Pollfish que ha afirmado que preferiría seguir soltero a estar en una relación ¿los motivos? La sensación de libertad (41,25%), la facilidad de conocer gente (29,50%) y el poder vivir sin preocupaciones (29,25%).

Y es que vivir experiencias ya no es cosa de pareja. Los datos lo confirman: el 82% de los encuestados ha acudido alguna vez solo a un evento en vivo, ya sea deportivo o musical, frente a apenas un 18% que todavía no se ha atrevido a hacerlo. Los eventos favoritos para los solteros son: conciertos (27,13%), partido de fútbol (24,09%), teatro (15,85%) y festivales (14,02%).

Poder disfrutar plenamente del evento y prestarle más atención es el principal motivo de los fans que se decantan por acudir solos, así lo ha declarado el 49,39% de los encuestados. Otros lo hacen por conocer gente nueva (45,43%), tener una "historia" divertida (22,87%) o cantar las canciones a pleno pulmón sin temor a ser juzgado (11,89%).

Los que todavía no se atreven, pero se lo están pensando, coinciden en que lo harían por conocer gente nueva (36,99%), aunque también por llegar e irse cuando quieran (21,14%), salir de su zona de confort (18,29%), poder elegir al artista o el concierto (17,89%) o para liberarse del incordio de organizar al grupo de amigos (5,69%).

Aun así, todavía hay motivos que siguen echando atrás a muchos a la hora de lanzarse a acudir solos a un evento en vivo: no poder compartir la experiencia con los amigos (52,75%), tener que explicar a los demás por qué van solos (29%), las miraditas de la gente y lo que puedan pensar (12%) o no tener con quién sacarse la foto (6,25%).