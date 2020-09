Bombai: «El optimismo es nuestra esencia»

Jugaban juntos en los parques del barrio de Monteolivete, en València. Su afición por la música les llevó a formar un grupo modesto. Su primera canción solo sonaba en la 97.7 Radio Levante, pero pronto llegó a enganchar a millones de personas, convirtiendo a Bombai en un fenómeno de ámbito nacional. Ya han colaborado con Bebe, Ana Guerra o Soraya, con quien han puesto música a un verano atípico. «Estamos muy ilusionados con todas las colaboraciones que estamos teniendo. Bombai ha despegado muy rápido. Nosotros somos amigos del colegio. Creemos en este proyecto, que decidimos mimar desde el principio. Por eso, no quisimos atarnos a nadie. Nos autofinanciamos desde el principio», confiesa Javi, el vocalista. Todo comenzó en 2014 cuando Javi, Vicente y Ramón se sentaron en una mesa para formar por fin un grupo. «Cada uno tenía sus propios proyectos musicales, pero decidimos ir a por algo más grande. Dijimos: 'Vamos a montar un grupo de música que quiera decir algo'. Fue entonces cuando comenzamos a barajar ideas que sentaran las bases del grupo, de su identidad», explica Vicente. Todos estuvieron de acuerdo en una cosa, que el objetivo de Bombai tenía que ser transmitir optimismo. Y de ahí, las camisas hawaianas y las letras sobre amor, pasión y alegría. «Queríamos animar a la gente a salir adelante y a dejar los problemas atrás», asegura Vicente.

Aunque cada uno lleva en su Spotify un tipo de grupos. Javi es más de música de autor, aunque desde muchos géneros, con cantantes como Ricardo Arjona, Luis Miguel, Alejandro Sanz, Camarón o El Canijo de Jerez. Ramón es más de pop español y Vicente, de rock-pop español y folk internacional, con grupos como Estopa o Pereza.

Comenzaron tocando en su colegio, en Monteolivete, para pasar después a hacer bolos en comisiones falleras. También se presentaron a un concurso de bandas valencianas. Lo ganaron con tan solo una semana de ensayos a las espaldas. Y no tardaron en viajar hasta Madrid, donde presentaron algunas de sus canciones. «Hemos conseguido crear un modelo. Comenzamos sin tener una multinacional detrás. Nuestro éxito se basa en nuestras canciones, unos temas que muchas compañías discográficas quisieran tener. Estamos dentro de ese 2% de músicos que se guían por su instinto», explica Javi. «Hacemos música mainstream pero desde una perspectiva independiente. Somos personas humildes, de barrio. Cuando empezamos no teníamos dinero, pero decidimos apostar por el grupo», apunta Vicente. Dejaron sus trabajos para dedicar todas las horas del día al grupo. Ramón trabajaba en una residencia de la tercera edad, Javi era técnico de mantenimiento en piscinas y Vicente era «multitarea». «Me he buscado la vida siempre». Ellos han hecho posible la banda sonora de los últimos veranos. El tema «Lo Bueno», junto a Soraya, ha hecho más llevadero el verano de la pandemia. Ya lo hicieron antes con «Vuela» y «Solo si es contigo».

Actualmente, estos valencianos trabajan en lo que será su primer álbum. «La esencia principal del disco serán las guitarras acústicas y el ukelele. Hemos ido añadiendo sonidos, pero esa es la esencia», explica Javi. El disco todavía no tiene fecha de lanzamiento, y lo más probable es que incluya una colaboración con Miki Núñez, el artista que llevó el tema «La venda» a Eurovisión. Aunque no sustituirán el estudio de grabación por los escenarios. Hace apenas una semana tocaron en el Palau de Altea y el próximo 24 de septiembre tocarán en Oviedo.