Dos años después del final de la octava temporada, el vacío de 'Juego de tronos' todavía se nota en la vida de sus fans. No ha habido otra serie que haya igualado en audiencia esta serie sobre el universo de George R. R. Martin. Pero ahora, el escritor estadounidense volverá a ofrecer otra historia del entramado de familias y personajes mitológicos que creó en su día. 'House of dragon' será la primera serie que nazca del éxito de 'Juego de tronos' y llegará muy pronto a la pequeña pantalla.

Se espera que el rodaje arranque a principios de 2021 en los estudios Leavesden, situados en la ciudad británica de Watford. Es el mismo escenario en el que se han rodado varias películas de la franquicia Harry Potter. El estreno será en 2022.

A continuación te especificamos la trama, la fecha de estreno y el reparto. ¡Alerta spoilers!

La historia

La acción de 'House of the Dragon' transcurre 300 años antes de los hechos narrados en 'Juego de Tronos'. En ella se nos contará el principio del fin de la Casa Targaryen. En concreto, nos contará la historia de Viserys, alguien que tiene que asumir un difícil reto cuando es elegido por los señores de Poniente para ocupar el puesto en el tro de su abuelo Jaehaerys Targaryen.

La serie se basa en la novela 'Fuego y sangre'. Dividida en dos entregas, la primera se publicó en 2018 y por el momento no hay fecha de lanzamiento para la segunda.

El elenco confirmado hasta la fecha

Paddy Considine será el Rey Viserys

El actor británico, conocido recientemente por su papel en la serie 'El visitante' (HBO) de Stephen King, será el protagonista de 'House of Dragon'. Interpretará a Viserys I, el sucesor del viejo rey Jaehaerys Targaryen elegido en el Consejo de Harrenhal. Recordemos que fue en este lugar donde fue encarcelada Arya, y del que logró escapar con la ayuda de uno de los Hombres sin Rostro.

Considine también ha participado en series como 'Peaky Blinders' y películas como 'El legado de Bourne'.

Emma D'Arcy será Rhaenyra Targaryen

Será uno de los personajes más importantes de la trama. Esta joven actriz londinense, que apareció en 'Vengadores: Endgame', interpretará a la hija de Viserys y su esposa Aemma Arryn. Es princesa de Dragonstone y monta al dragón Syrax.

En una de las temporadas de 'Juego de tronos' es nombrada por Joffrey Baratheon. El sádico hijo de Cersei menciona a Rhaenyra cuando visita junto a Margaery el Gran Septo de Baelor, y le indica dónde está enterrada la princesa. También es mencionada por Shireen Baratheon, la hija de Stannis, cuando la niña estudia la historia de Poniente.

Matt Smith será Daemon Targaryen

Conocido por interpretar al Dr. Who o a Felipe de Edimburgo en 'The Crown', este actor británico es muy querido por Hollywood. Por eso, interpretará al personaje "más militar" de 'House of Dragon'. Daemon es el hermano pequeño de Viserys, con quien tiene una relación complicada. Además, el jinete del dragón Caraxes. Es un personaje controvertido a causa de su ambición.

Eve Best será Rhaenys Targaryen

Actriz británica consagrada en el teatro, interpretará a la prima de Viserys y Daemon, la princesa Rhaenys. Antes de que fuera nombrado Viserys, ella era una de las personas que se disponía a ocupar el trono. Sin embargo, todo se vuelve contra ella en un momento dado. Por eso, esta princesa es apodada 'La reina que nunca fue'. Está casada con Corlys Velaryon y monta al dragón Meleys.

Rhys Ifans será Otto HighTower

Este actor saltó a la fama gracias a una de las escenas más divertidas de la película de 'Nothing Hill'. En ella, Ifans salía en calzoncillos posando ante los paparazzis. Desde entonces, este actor ha interpretado todo tipo de papeles, desde el padre de Luna Logwood en 'Harry Potter' a un noble en 'Elizabeth: La edad de oro'. Ahora dará vida a Otto Hightower, la mano del rey Viserys.

Sonoya Mizuno será Mysaria

Protagonista de la serie 'Devs', esta actriz japonesa interpretará a la esclava Mysaria procedente de una tierra llamada Lys. Acaba convirtiéndose en la amante de Daemon, por lo que será un personaje clave en la trama de la serie.

Olivia Cooke será Alicent Hightower

Esta joven actriz, poco conocida en España, interpretará a Alicent Hightower, la hija de la mano del Rey. Se convertirá en la segunda esposa del rey Viserys, por lo que intentará hacer la competencia a la hija de este, Rhaenyra.