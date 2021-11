Girando Por Salas es un circuito de conciertos que fue concebido para dar voz a artistas emergentes del panorama actual y facilitar que se les conozca más allá de sus propias ciudades o comunidades. La plataforma busca, además, potenciar la música en directo en salas de conciertos.

La edición extraordinaria GPS 11 traerá a València tres propuestas diferentes con las que disfrutar de las actuaciones de Joven Dolores, un grupo de rock del siglo XXI procedente de Ibiza que conforman el cantante David Serra, el guitarrista Joan Barbé,Frederic Torres al bajo y Joan Carles Marí a la batería; el granadino Molina Molina con sus canciones sin desvíos, que acarician heridas y bailan alrededor de sentimientos universales y particulares; y Sofía Comas, hispano-canadiense que construye sus canciones y poemas con sus sentimientos tras la muerte de su padre como hilo conductor.

Los tres artistas encuentran en Girando Por Salas una ayuda inestimable en la difusión de sus trabajos. «Emprender en la música tiene la dificultad de que tienes que gestionártelo todo por ti mismo, encargarte de todas las facetas para sacar tu proyecto adelante», recuerda Molina Molina. «Tras la pandemia, una ayuda como la de GPS para nosotros es un soplo de aire fresco para seguir con nuestra carrera», reflexionan los chicos de Joven Dolores.

Lareflexión de Sofía Comas va más allá: «Soy de Madrid, y eso me hace sentir que es como no ser de ningún pueblo en el que te van a poner en la portada del periódico local ni recibirás el apelativo de ‘hija predilecta’... Somos muchos y por eso me siento afortunada por haber sido escogida aquí, en esta edición de GPS».

Joven Dolores traerá rock, Sofía Comas un canto «para homenajear a aquéllos que perdimos» y Molina Molina promete una buena fiesta: «Grabaremos el concierto en audio y vídeo. Nuestros conciertos siempre son una fiesta y ante esta ocasión especial será una fiesta doble. Prometido».