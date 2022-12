Cuando Vicente García y Ana Suria arrancaron el proyecto de Pago de Tharsys poco podían imaginar que el destino les tenía reservada una trayectoria de 20 años plagada de éxitos. Antes, Vicente (en aquel momento con gran experiencia en el mundo del cava) y Ana (que había dirigido ya algún interesante proyecto vinícola) habían elaborado algunas botellas de cava en el garaje de casa, y aquella primigenia experiencia les empujo a dar un paso más y fundar Pago de Tharsys.

En estos 20 años de trayectoria, Pago de Tharsys se ha caracterizado por su carácter inquieto, produciendo vinos y cavas de enorme personalidad y liderando iniciativas para fomentar la cultura del vino como las vendimias nocturnas, que todos los años reúnen a decenas de amantes del vino para disfrutar de una jornada única. Pago de Tharsys también ha trabajado para fortalecer su pasión por el vino y el viñedo. La finca trabaja sus viñedos bajo pautas ecológicas, y han adaptado todos sus procesos para aumentar la eficiencia apoyándose en la tradición y minimizando su incidencia en el medio ambiente.

Para celebrar este vigésimo aniversario, Ana y Vicente han celebrado durante este año diferentes acciones y presentaciones, entre las que han destacado una cata vertical del vino blanco de Albariño ‘Vendimia Nocturna’ o la presentación de su nueva línea de licores y destilados, recuperando para ello el viejo alambique del pago. Pero el colofón de las celebraciones llegó hace unos días con un evento en el que los propietarios de Pago de Tharsys han querido agradecer el apoyo recibido durante todo este tiempo, tanto que la bodega rindió público homenaje a aquellos profesionales que figuran en los registros como los primeros clientes de la bodega.

Durante el evento, celebrado en el hotel Only You de València, Ana Suria recordó que «estos 20 años son el reflejo de un camino de honestidad y esfuerzo, un reflejo de cómo sentimos el vino» y añadió que «todo esto ha sido posible no sólo gracias al extraordinario equipo humano de Pago de Tharsys, sino también al apoyo que nos habéis brindado todos vosotros y también aquellas personas que nos faltan hoy como los padres de Vicente y míos, porque cuando el camino se ponía difícil, siempre estaban ahí para apoyarnos y ayudarnos a seguir». Por su parte, Vicente García advirtió que esta es «una fiesta para abrazarse», y adornó su intervención con simpáticas anécdotas protagonizadas por muchos de los presentes.

Rebeca García, directora de marketing, fue la encargada de desvelar el «secreto» que permaneció cubierto en el centro de la sala durante toda la noche, el nuevo cava Tharsys X, un Brut Nature Gran Reserva de la añada de 2019 con más de 34 meses de crianza en rima. Se trata del primer cava de la Comunitat Valenciana que se elabora de manera exclusiva con uvas de la variedad Xarel.lo, una de las castas más típicas de la DO Cava. De esta primera añada se han elaborado 3.200 botellas, aunque tan solo se van a poner a la venta 420. El resto seguirá durmiendo en las cavas subterráneas de la bodega, dejando que el tiempo continúe acariciando sus burbujas.