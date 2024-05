La pareja Coco Robatto, político de Vox, rompe con él por su "doble vida": "Tiene una relación estable desde hace meses con otra"

Coco Robatto, diputado andaluz de Vox, ha ocupado hoy numerosos titulares, y no precisamente por nada relacionado con la política. La mujer que era su pareja, hasta el momento, ha decidido poner punto y final a su relación con él y, además, lo ha comunicado públicamente a través de redes sociales.

Bárbara Lobato ha roto con el político de ultraderecha después de enterarse de que llevaba una "doble vida". La joven ha publicado tres historias en su cuenta personal de Instagram en las que ha aclarado el motivo que le ha llevado a decidir acabar con el vínculo sentimental que les unía.

Bárbara Lobato explica la "doble vida" del diputado de Vox

"Anoche me llegó una versión totalmente falsa de algo muy 'heavy' que me ha sucedido. No pensaba contar nada y menos por aquí. Para que se dejen de decir cosas que no son y porque hay una mujer a la que le están haciendo lo mismo que a mí a la que espero ayudar subiendo esto, voy a contarlo. Voy a hacer lo que a mí me gustaría que hicieran si yo estuviera en el lugar de la otra persona. No tengo ni tiempo ni ganas de odiar a nadie, ni hay maldad en estos stories y por eso voy a dar el mínimo posible de detalles y a guardarme todo lo demás", ha comenzado exponiendo en la primera historia.

El motivo de la ruptura lo ha detallado en la siguiente: "Tras dos años de relación, uno y pico de convivencia, he puesto fin a mi relación con Coco Robatto al descubrir que tenía una doble vida. Me ocultaba en redes para 'protegerme'. Tiene a su vez una relación estable desde hace meses con otra chica. Ella no sabe de mi existencia, al igual que yo no sabía de la de ella. Repito que no tengo ganas ni tiempo para odiar a nadie. Me han robado dos años de mi vida y hay otra mujer a la que le está pasando lo mismo. Subir esto para que le llegue a ella es lo mínimo que puedo hacer, por empatía, de mujer a mujer", ha explicado Lobato.

Bárbara Lobato comparte la infidelidad de Coco Robatto. / Instagram

Después de esto, ha compartido que espera que "con esto no queden dudas, y si alguien las tiene, antes de inventar, puedan preguntarme". Finalmente, ha querido agradecer todos los mensajes de apoyo que está recibiendo después de comunicar la infidelidad de Robatto: "Cuánto mensaje bonito de gente que me quiere, no me lo esperaba, gracias. Hay cosas mucho peores, no os preocupéis, estoy centrada en lo que de verdad importa, recuperar el tiempo perdido".

En cuanto al diputado de Vox, silencio. Después de las palabras de su expareja no se ha pronunciado, ni a través de redes sociales, ni tampoco de un comunicado.

La influencer Rocio Osorno aclara que ella no es "la otra"

Tras el revuelo que ha causado el mensaje de Bárbara Lobato, la expareja del político, Rocío Osorno, ha querido aclarar que ella no tiene nada que ver en este triángulo amoroso. Robatto y la creadora de contenido mantuvieron una relación sentimental de un año y medio, tuvieron dos hijos en común, Jacobo y Luis, pero rompieron a finales de 2020.

Osorno ha querido aclarar, también a través de una historia en Instagram, que ella no es "la otra": "Antes de que me salpique a mí (porque ya está pasando) decir que yo no soy la otra. Yo salí de ahí a finales de 2020 y ya nunca jamás volví a entrar".