"Arrimaeta", la canción viral de estas Fallas

El valenciano Sergi Aragó siempre quiso ser futbolista. Su padre y su abuelo eran jugadores del Levante UD y, como él reconoce, su sueño era «jugar en Mestalla ante miles de aficionados». Por eso, durante gran parte de su infancia y adolescencia, compaginó sus dos pasiones: el fútbol y la música. Sin embargo, a partir de los 23 años, el deporte pasó a un segundo plano y el trombón fue ganando protagonismo.

Tras mucho trabajo y esfuerzo, Aragó, conocido artísticamente como Tacho, ha conseguido hacerse un hueco en la música y, especialmente, en las Fallas. Tacho acaba de publicar «Arrimaeta», un tema que se ha convertido en un himno de la fiesta este año y que, incluso, las propias falleras mayores de València ya han bailado.

Esta bachata, que cuenta con la participación de la Associació Musical Ciutat de Benicarló, se trata de un doble single compuesto por «La bachata» y «Xiqueta meua», en el que el artista combina sonidos clásicos del pasodoble con la esencia latina que le caracteriza. «La canción nace de una voluntad de juntar mis orígenes valencianos con algo más internacional como es la bachata para que la gente se sienta representada», afirma.

Por eso, a través de esta canción, Tacho pretende que los valencianos se olviden de sus preocupaciones y viajen a un mundo de alegría y celebración durante estas fiestas, en las que la pólvora, el color y la sátira inundan las calles de la ciudad de València y de muchas localidades de la Comunitat Valenciana.

El tema está acompañado de un videoclip en clave de humor. En él, se puede observar de fondo algunos lugares emblemáticos de la ciudad y, concretamente de la fiesta fallera, como son la plaza del Ayuntamiento o las Torres de Serrano. Además, las falleras, la gastronomía, los fuegos artificiales y las bandas de música protagonizan gran parte de las imágenes.

Cultura de bandas

La versión nació hace un año y medio. Con ella, Tacho pretendía mezclar sonidos latinos y la cultura de bandas tan característica en el territorio valenciano. «Estaba haciendo mi segundo disco Sepia y me di cuenta que quería hacer algún tema en valenciano», recuerda el artista, quien añade que «quería mostrar mi cultura para que llegara a toda la gente, sea o no de la Comunitat». Para ello, el tema cuenta con la participación de la Associació Musical Ciutat de Benicarló, a través de la cual pretende reivindicar la cultura de bandas musicales. Tacho, que reside actualmente en Barcelona, recalca la importancia de estas agrupaciones musicales. «En Barcelona no hay tradición de bandas. Aquí, desde bien pequeño, te apuntan a la banda del pueblo y te rodeas de músicos. Por eso, era tan importante que estas agrupaciones estuvieran presentes en el tema», indica.

Tacho se adentró en el mundo de la música con sólo siete años. «Me gustaba mucho tocar el trombón, pero, muchas veces, coincidía el fútbol y los conciertos», recuerda. Por eso, de los 15 a los 18 años decidió dejar de lado la música. Sin embargo, a los 18 empezó a tocar con un grupo de su pueblo. «Me dio el gusanillo, luego me llamó un grupo para que tocase con ellos y ya me fascinó todo lo que hay detrás», afirma.

Gira con C.Tangana

A los 23 años, el artista decidió centrarse en su carrera musical. Un tiempo después, se trasladó a Barcelona para seguir creciendo. Tras varios proyectos, durante estos últimos diez años ha colaborado en giras de varios artistas como Els Catarres, Nil Moliner o C. Tangana. «Me gusta tocar en directo porque se transmiten muchas cosas, ya que al final la música es lo que me mueve», indica.

En sus palabras, trabajar con C. Tangana fue una «gran oportunidad con la que aprendí mucho». «Es la gira más extensa en la que he estado, ya que participaron cerca de 35 músicos», explica el valenciano, quien reconoce que «fueron meses de mucho trabajo y muy intensos».

El artista compagina estas giras con la publicación de sus propios temas. Sin embargo, actualmente, Tacho quiere centrarse en su proyecto personal. «Tocar el trombón para otros músicos ahora no es lo que más me motiva. Quiero seguir desarrollando mis temas», concluye. De momento, «Arrimaeta» se ha convertido en un auténtico «hit» estas Fallas. Aún están a tiempo de aprenderse la letra.